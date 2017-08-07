Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30609005/
7 августа 2017, 13:32 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Игрок «Зенита» может перейти в португальский или турецкий клуб

Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету (29 лет) может перейти в португальский клуб «Спортинг» или в турецкий «Бешикташ». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Защитник футбольного клуба Зенит <span class=error>Луиш</span> Нету (29 лет) может перейти в португальский клуб <span class=error>Спортинг</span> или в турецкий Бешикташ. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В игроке сборной Португалии также заинтересован клуб «Брага».

По данным агентства, «Зенит» не готов отпустить Нету менее чем за €8 млн.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Вадим Панин возвращается в «Нижний Новгород»

Гиртс Анкипанс: «Цель «Динамо» — побеждать в каждом матче»

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» ждут в осенней стадии еврокубков

Вадим Панин возвращается в «Нижний Новгород»

Гиртс Анкипанс: «Цель «Динамо» — побеждать в каждом матче»