Игрок «Зенита» может перейти в португальский или турецкий клуб
Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету (29 лет) может перейти в португальский клуб «Спортинг» или в турецкий «Бешикташ». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.
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В игроке сборной Португалии также заинтересован клуб «Брага».
По данным агентства, «Зенит» не готов отпустить Нету менее чем за €8 млн.
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