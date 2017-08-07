«В рапорте делегата матча “Локомотив” — “СКА-Хабаровск” отмеченно, что во втором тайме частично погасло освещение стадиона. Матч не был остановлен, так как проблемы со светом были всего 30 секунд. В рапорте отмечено, что через пол минуты освещение было восстановлено. Так как игра не останавливалась, то КДК не будет рассматривать этот эпизод», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.