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7 августа 2017, 13:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК не рассмотрит отключение освещения на матче «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что КДК не будет рассматривать эпизод с частичным отключением освещения на стадионе «Локомотив» во время матча 4-го тура РФПЛ «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» (1:0).

«В рапорте делегата матча “Локомотив” — “СКА-Хабаровск” отмеченно, что во втором тайме частично погасло освещение стадиона. Матч не был остановлен, так как проблемы со светом были всего 30 секунд. В рапорте отмечено, что через пол минуты освещение было восстановлено. Так как игра не останавливалась, то КДК не будет рассматривать этот эпизод», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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