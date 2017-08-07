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7 августа 2017, 13:17 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Забыть Луческу! Колонка Сергея Микулика

В начале октября прошлого года «Зенит» дома, только еще на «Петровском», обыграл «Спартак» 4:2, и, не смотря на победу над таким принципиальным соперником, Мирча Луческу чуть позже назовет этот матч началом всех неприятностей его команды: там будет и судейский заговор, и прессинг прессы, и красно-белые симпатии Виталия Мутко…

В начале октября прошлого года Зенит дома только еще на Петровском обыграл Спартак 4:2 и не смотря на победу над таким принципиальным соперником <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> чуть позже назовет этот матч началом всех неприятностей его команды: там будет и судейский заговор и прессинг прессы и <nobr>красно-белые</nobr> симпатии Виталия <span class=error>Мутко</span>… Увеличить
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Но о врагах того «Зенита» — несколько позже, а пока — о составе. Вот кто вышел тогда обыгрывать «Спартак»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков. Хави Гарсия, Виктор Жулиано, Витсель, Мак, Дзюба, Кокорин. Не трудно подсчитать, что Роберто Манчини пригласил из них из всех поучаствовать в разгроме чемпиона трех человек — Смольникова, Кришито и Кокорина. А ведь итальянец не застал в команде только Витселя — со всеми остальными у него было время познакомиться.

Мирча Луческу был очень необычным тренером для «Зенита». Он пришел с апробированной на «Шахтере», где бал у него правили бразильцы, методикой: набить предсезонку как можно бОльшим количеством контрольных матчей — в идеале вообще играть через день двумя составами. Вспомните, к слову, тот «Шахтер»: схемы, по которым мяч доставлялся в линию атаки, еще читались, а дальше уже шла сплошная импровизация. И если мяч терялся, то никто из солистов не бросался тут же его отбирать — это было уделом носильщиков рояля, а игроки на нем набирались сил для новой вдохновенной партии.

Эту же философию Луческу попытался внедрить и в «Зените» — после отставки румын сначала дождался неустойки, а потом начал жаловаться, что начальство не дало ему добрать бразильцев до нужного количества, ограничившись лишь покупкой Жулиано с Эрнани, а то бы в Санкт-Петерурге у него пошло не хуже, чем в Донецке. А без них зимняя подготовка оказалось провальной: когда Валерий Карпин пунктуально с секундомером объяснял нам с экрана, почему Кокорина не берут в сборную — за двадцать секунд после потери мяча человек не может на оборону переключиться — Александру элементарно нечем бежать было — не только тренировки не заменяют игры, бывает ведь и наоборот.

Наверное, если бы Луческу ныл пореже, а «Спартаку» и прочим прямым конкурентам по четыре мяча забивал почаще, ему бы купили всех запрошенных джокеров, и весенний расклад вполне мог бы измениться, но когда даже такой монстр, как Иванович за форвардами весьма среднего уровня, зато бегущими, раз за разом не успевал… Натренированный Манчини, он почему-то никого не упускает, из чего делаем вывод, что «бразильская система» Луческу — она не только русским футболистам поперек горла стояла.

Кстати, а не на нее ли намекали своими жестами, Дзюба с Кокориным, празднуя свои голы в последних матча прошлого сезона?..

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