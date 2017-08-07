Резвухин: ФК «Амкар» оказался не готов к сезону, но к Гаджи Гаджиеву полное доверие
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский «Амкар» оказался не готов к старту чемпионата России по футболу, при этом к главному тренеру Гаджи Гаджиеву существует полное доверие, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.
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«Амкар» в четырех стартовых турах потерпел четыре поражения, не забив ни одного гола. В межсезонье уральцы подписали контракты с голкипером Артуром Нигматуллиным, полузащитником Иваном Мельниковым, защитником Михаилом Сиваковым, хавбеком Михаилом Гащенковым, а также арендовали у
«Старт для нас плохой. Одну причину этому назвать трудно, тут комплекс. Мы оказались не готовы к старту сезона, в основном психологически. Плюс нам не удалось усилиться так, как мы хотели. И самое главное — ребятам пока не удается играть каждую игру на максимуме своих возможностей. К Гаджи Муслимовичу доверие полное», — сказал Резвухин по телефону.
«Что касается усилений, то мы изначально это планировали и сейчас надеемся, что нам удастся приобрести некоторых футболистов на проблемные позиции. Но мы исходим из наших возможностей, а они у нас ограничены. Также рассматриваем варианты аренд», — продолжил собеседник агентства.
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