Газзаев: Тренеры испортили Кокорина, но Манчини нашёл ему место

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1. 5:1 в матче грандов: что это было?

— Зрелище получилось потрясающим! Отличный уровень и качество футбола. Это было настоящее дерби! Теперь по содержанию. Во-первых, чемпион страны ни в коем случае не имеет права проигрывать с таким разгромным счётом. «Спартак» разнесли в пух и прах. А во-вторых, конечно, «Зенит» показал выдающуюся игру, лучшую за долгое время. Петербургский клуб с первой и до последней минуты имел огромное преимущество. Команда Манчини показала футбол высочайшего европейского уровня.

2. В чём проиграл «Спартак»?

— «Зенит» просто был сильнее «Спартака». Красно-белым пора понять: теперь во внутреннем первенстве будет гораздо сложнее, ведь «Спартак» — чемпион России, а значит и готовиться к нему соперники будут ещё сильнее. В воскресенье мы уже видели фантастический настрой «Зенита» и переполненные трибуны арены «Санкт-Петербург», гнавшие свою команду вперёд 90 минут.

3. Кто разбудил Кокорина?

— Тренеры испортили Кокорина, постоянно ставя его на фланг, где ему, чистому нападающему, не место! Я давно это говорил, ещё во время чемпионата Европы, когда он вместе со Смоловым (другим настоящим центрфорвардом) пахал на флангах. Теперь в «Зенит» пришёл грамотный тренер, который сразу понял, где Александру самое место. К счастью, Кокорин сегодня играет на своей родной позиции, и мы видим, какой яркий футбол он показывает. На острие атаки Кокорин в полной мере способен демонстрировать свои блестящие навыки.

В России сегодня есть два сильных нападающих современной формации — Кокорин и Смолов. В сочетании они способны делать игру нашей сборной результативнее. Это два идеальных форварда — ростные, забивные и индивидуально сильные. Считаю, в национальной команде вопрос с атакой фактически решён.

4. Такая победа «Зенита» — заявка на чемпионство?

— Тут двух мнений быть не может. Сегодняшний «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, если сохранит такую игру. Да и по комплектованию мы видим большое преимущество команды из Санкт-Петербурга перед конкурентами: посмотрите, как «Зенит» варьирует состав в Лиге Европы и чемпионате.

5. Судья справился с градусом матча?

— Михаил Вилков отработал безупречно! Хочу поздравить его с великолепным судейством, вот так и должны работать арбитры: на одном дыхании, все единоборства под контролем, темп игры до последней минуты был очень высокий. Матч «Зенита» со «Спартаком» выглядел так, будто это матч ведущих клубов чемпионата Англии или Испании: борьба, движение, великолепное судейство. Всё по делу — красные карточки, пенальти. Вилков — молодец, давал играть и идти в борьбу. Футболисты после каждого единоборства тут же вскакивали и бежали — темп игры был сумасшедший. Умеют же работать наши судьи, но по каким-то причинам не всегда это демонстрируют. Работа Михаила Вилкова на матче «Зенит» — «Спартак» — пример остальным судьям.

6. Новички «Зенита» — топ-игроки?

— Паредес — очень сильный футболист, это видно сразу. Дриусси — тоже очень активный, техничный форвард. Подвижный, действующий по всему фронту атаки. Его игра позволяет Кокорину, с его сильными качествами, постоянно врываться по флангам, либо через центр, в зависимости от игровой ситуации. Отличное и очень продуктивное сочетание в атаке получилось между Дриусси и Кокориным.

7. Прогресс Кузяева — повод удивляться?

— Нет. Далер выделялся уже в прошлом году, играя за «Терек». Там он был игроком основного состава, после чего получил приглашение в «Зенит». Здесь Кузяев, благодаря высококлассным партнёрам, органично вписался в состав и заиграл ещё лучше. Молодой полузащитник оставляет очень приятное впечатление и в каждом матче оправдывает своё появление на поле.

8. Есть тревога за «Спартак» перед ЛЧ?

— «Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили. Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Каррера должен понимать это.

9. Что должен сделать Каррера, чтобы встряхнуть «Спартак» перед дерби ЦСКА?

— Это уже внутренние проблемы тренера, его штаба и коллектива. Скажу одно: в каждом следующем матче «Спартак» обязан доказывать чемпионский статус. Теперь против него уже не играют, как против одного из претендентов — все соперники выходят противостоять действующему чемпиону. А в главном дерби Москвы всё ещё серьёзнее. В игре с ЦСКА «Спартак» ожидает борьба и накал страстей, несравнимые ни с каким другим матчем.

10. Прощание Кержакова с футболом — это грустно?

— Саша Кержаков был выдающимся футболистом, хорошо его знаю. Он играл у меня и в молодёжной сборной, и в основной. Отношусь к Саше с большим уважением. Надеюсь, Кержаков проявит себя в дальнейшей жизни так же ярко, как на протяжении футбольной карьеры.