Оставьте в покое Помазуна! Что не так с вратарской позицией у ЦСКА

Но только ли он в этом виноват? Есть вопрос и к клубу.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 17:30 1:2 ЦСКА Рубин

ХОРОШО, ЧТО ЭТО НЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Уже в дебюте матча «Рубин» забил два гола. Помазун оказался причастен к обоим. В первом голевом эпизоде он сыграл на выходе так неудачно, словно впервые встал в ворота, — Жонатасу не составило труда отправить мяч в сетку с нескольких метров. Во второй голевой атаке Помазун не выручил свою команду — не справился с ударом Жонатаса в ближний угол. Большим ляпом Помазуна этот гол считать нельзя, так как бразилец бил с близкого расстояния.

Пропущенные голы стали ключевыми в матче. Когда играешь с командами Бердыева, два пропущенных мяча всегда является проблемой — забетонировать подходы к своим воротам коллективы этого специалиста умеют. Интересна статистика игр «Ростова» Бердыева. В двух прошлых сезона желто-синие, забив дважды, уступили лишь один раз — «Зениту» (2:3), вничью сыграли лишь дважды — с «Анделехтом» (2:2) и ПСВ (2:2), все игры пришлись на начало прошлого сезона. Поэтому проваленный старт матча загнал ЦСКА в тупик — должно было многое сойтись, чтобы удалось зацепить у «Рубина» хотя бы ничью.

Матч с «Рубином» был дебютным для Помазуна во взрослом футболе. Илья перешел в структуру ЦСКА в 2012 году из школы «Торпедо-ЗИЛ» и еще ни разу не играл за первую команду. Несмотря на это, Помазун является первым запасным Игоря Акинфеева. Возникает недоумение: как такое возможно в клубе, который участвует в Лиге чемпионов?! А если бы Акинфеев не смог участвовать в одном из матчей с АЕКом в Лиге чемпионов, а Помазун ошибся там? Закончиться могло все плачевно — исправить ошибки в двухматчевом противостояния очень тяжело. А тогда прощай доходы от Лиги чемпионов.

В «ЮВЕНТУСЕ» ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО

Можете ли вы себе представить подобную картину в «Ювентусе»? Пример не случаен — как и у ЦСКА, у «Старой синьоры» есть железный первый номер — Джанлуиджи Буффон. В Турине такая ситуация в принципе невозможна — вторым голкипер всегда является опытный вратарь и лишь следом идет молодой. Несколько лет вторым вратарем у «бьянконери» был Марко Сторари. Когда итальянцу надоело сидеть в запасе и он ушел, клуб приобрел Нето из «Фиорентины». Теперь сидеть в запасе наскучило бразильцу — нынешним летом он перебрался в «Валенсию». Но «Ювентус» тут же нашел замену — приобрел Войцеха Щесны у «Арсенала». Чтобы ни происходило, опытный сменщик у Буффона есть всегда — в авантюры «Ювентус» не пускается.

Когда речь заходит о трансферах ЦСКА, принято кивать не нехватку денег. Действительно, их в армейском клубе считают. Но в ситуации со вторым вратарем они не причем — опытного голкипера можно купить за адекватную цену или арендовать. В ФНЛ в составе «Крыльев Советов» играет 31-летний Георгий Лория. Несколько лет назад его в своих рядах хотел видеть лондонский «Челси»! По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость Лории сейчас составляет всего 1,2 миллиона евро. Этим летом контракт с «Уфой» заканчивался у Александра Беленова, его можно было взять бесплатно. Да, эти вратари могли не согласиться идти в ЦСКА. Но у нас что, мало голкиперов? Не верится, что ЦСКА не может найти опытного сменщика Акинфееву. В прошлом сезоне под эту категорию попадал Чепчугов, но летом он перебрался в «Енисей».

Хорошо, что дебют Помазуна случился именно сейчас — оценить масштабы риска, выпуская вратаря без опыта, возможность у ЦСКА была. Теперь у клуба есть время проявить реакцию — трансферное окно закрывается не сегодня и не завтра. Играть в трех турнирах с одним Акинфеевым — авантюра.