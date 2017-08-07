Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче «Краснодар» — «Урал»
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит работу арбитра Алексея Николаева в матче между «Краснодаром» и «Уралом». Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
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Встреча четвертого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Хозяева смогли сравнять счет на четвертой добавленной минуте матча, забив гол с пенальти. После игры президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство, заявив, что Николаев неправильно назначил 11-метровый удар.
«Знаю, что есть претензия со стороны президента “Урала” Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем. Но хочу сказать, что на
Также глава департамента рассказал, что комиссия рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче «Динамо» — «Амкар» (3:0). В понедельник РФС объявил, что Турбин, ранее назначенный судить встречу ЦСКА — «Тосно», был заменен на Владимира Москалева. «Мы должны посмотреть ряд эпизодов, возникших в игре “Динамо” — “Амкар”, которую судил Турбин. Есть определенные моменты, которые требуют внимания комиссии, поэтому мы посчитали нужным произвести замену и дать судье отдохнуть», — сказал Будогосский.
После четырех туров чемпионата России «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Краснодар» располагается на пятом месте с семью очками.
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