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7 августа 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче «Краснодар» — «Урал»

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит работу арбитра Алексея Николаева в матче между «Краснодаром» и «Уралом». Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

После игры президент Урала Григорий Иванов раскритиковал судейство заявив что Николаев неправильно назначил 11-метровый удар. Увеличить
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Встреча четвертого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Хозяева смогли сравнять счет на четвертой добавленной минуте матча, забив гол с пенальти. После игры президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство, заявив, что Николаев неправильно назначил 11-метровый удар.

«Знаю, что есть претензия со стороны президента “Урала” Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем. Но хочу сказать, что на контрольно-квалификационной комиссии мы просматриваем практически все матчи, и эта игра не станет исключением, она будет рассмотрена», — сказал Будогосский.

Также глава департамента рассказал, что комиссия рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче «Динамо» — «Амкар» (3:0). В понедельник РФС объявил, что Турбин, ранее назначенный судить встречу ЦСКА — «Тосно», был заменен на Владимира Москалева. «Мы должны посмотреть ряд эпизодов, возникших в игре “Динамо” — “Амкар”, которую судил Турбин. Есть определенные моменты, которые требуют внимания комиссии, поэтому мы посчитали нужным произвести замену и дать судье отдохнуть», — сказал Будогосский.

После четырех туров чемпионата России «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Краснодар» располагается на пятом месте с семью очками.

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Новости Премьер-лиги

Президент «Урала»: Судья Николаев в матче с «Краснодаром» нашел пенальти, которого не было

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом», неправильно поставил пенальти в ворота екатеринбургского клуба. Такое мнение ТАСС высказал президент «Урала» Григорий Иванов.
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