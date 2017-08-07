«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин попал в сферу интересов «Лацио».
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Об этом сообщает Tuttosport. Руководство римского клуба ищет вратаря, который составит достойную конкуренцию основному стражу ворот Томасу Стракоше. По данным источника, Лодыгин является основным кандидатом.
Юрий Лодыгин, который выступает за «Зенит» с 2013 года, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. 27-летний вратарь появился на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). В четырёх встречах российской
Контракт Юрия Лодыгина с «Зенитом» действует до лета 2019 года.
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