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7 августа 2017, 12:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин попал в сферу интересов «Лацио».

Голкипер Зенита Юрий Лодыгин попал в сферу интересов <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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Об этом сообщает Tuttosport. Руководство римского клуба ищет вратаря, который составит достойную конкуренцию основному стражу ворот Томасу Стракоше. По данным источника, Лодыгин является основным кандидатом.

Юрий Лодыгин, который выступает за «Зенит» с 2013 года, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. 27-летний вратарь появился на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). В четырёх встречах российской Премьер-Лиги Лодыгин оставался в запасе.

Контракт Юрия Лодыгина с «Зенитом» действует до лета 2019 года.

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