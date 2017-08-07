СМИ: «Спартак» проявляет интерес к футболисту «Валенсии» Гараю

«Валенсия» оценивает трансфер 30-летнего защитника в €25 млн. По информации издания, в футболисте также заинтересованы итальянские клубы «Ювентус» и «Интер».

Гарай выступал за «Зенит» в 2014—2016 годах, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола в составе петербургского клуба. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира — 2014 и Кубка Америки — 2015. За «Валенсию» игрок провел 28 матчей и забил три гола.

Гарай перешел в испанский клуб из «Зенита» в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).