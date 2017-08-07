Антон Миранчук: «Локомотив» просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛ

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«Локомотив» выдал лучший старт в чемпионатах России в своей истории: четыре победы в четырех матчах — над «Арсеналом» (1:0), ЦСКА (3:1), «Анжи» (1:0) и «СКА- Хабаровск» (1:0).

«Смотришь на команду: все работают, стараются, понимают — как начнешь чемпионат, так его и закончишь. За счет этого у нас все и получается, — объяснил Миранчук. — Все в хорошем настроении, физическое состояние в порядке, все наслаждаются футболом, взаимодействиями с партнерами и командной игрой. Ну и конечно, вклад Юрия Палыча (Семина, главного тренера команды — Прим. ТАСС) — он второй сезон с командой, все понимают его задания, и это дает свои плоды».

«Даже на последнюю игру [со «СКА-Хабаровск"] был самый что ни на есть серьезный настрой. Целую неделю мы говорили о том, что простой, проходной игры не будет, поэтому нужно отдавать сто десять процентов на поле, и тогда придет результат», — отметил собеседник ТАСС.

Миранчук рассказал, что в команде даже не разговаривают о борьбе за чемпионство: «Относимся к этому спокойно, никто об этом даже не говорит, и на нас ничего не давит. Впереди еще целый чемпионат, все еще впереди, так что смысла об этом говорить даже нет». «В последние годы нам не удавалось достичь тех мест, которые хотим, но мы — “Локомотив”, так что каждый год стоят самые высокие задачи. Сейчас хотим попасть в Лигу Европы и как можно выше подняться в таблице», — в то же время отметил он.

По мнению собеседника ТАСС, команде удается справиться с отсутствием травмированных защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари. «Конечно, нам их не хватает, это важные игроки, но это московский “Локомотив”, здесь большая конкуренция. Слава богу, что есть ребята, которые могут конкурировать и заменить отсутствующих. Гильерме, [Дмитрий] Тарасов, Игорь Денисов — они наш костяк и настоящие лидеры сейчас», — сказал он.

«У нас есть самолюбие»

Собеседник ТАСС поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» в Суперкубке (1:2, после дополнительного времени — прим. ТАСС) и ЦСКА, а также заявил, что не смущен многочисленными приобретениями санкт-петербургского «Зенита».

«У них (“Спартака”) всегда была серьезная атака, даже приятно смотреть, как ребята взаимодействуют, так что в их успехах нечему удивляться. В целом провели с ними хороший матч и после этого не расслабились, продолжали работать, — рассказал Миранчук. — А с ЦСКА действительно получилось. Лично у меня в голове сидел матч, в котором мы проиграли им 0:4 (в 25-м туре прошедшего чемпионата — прим. ТАСС); у нас есть самолюбие, и нам удалось показать характер».

«Да, про новичков “Зенита” много говорят, но и у нас своих ребят хороших много. Если смотреть на игроков и бояться, то ничего из этого не выйдет. Я видел часть их матч с “Тосно”, и тосненцы прилично огрызались. Думаю, и нам по силам», — считает полузащитник.

«Сейчас в чемпионате вообще нет слабых команд, — подчеркнул Миранчук. — Каждая игра — три очка, и даже на соперника можно не смотреть. И только отдаваясь полностью, можно получить результат».

«Пора больше забивать»

Сам Миранчук начал регулярно появляться в составе команды только в текущем сезоне (5 матчей, один в «основе»). Воспитанник железнодорожников в 2016 году был арендован эстонской «Левадией» (30 матчей, 14 мячей) и вернулся в «Локомотив» в ноябре. В январе полузащитник получил травму стопы и перенес операцию.

«Была неприятная травма, но пересилил, и сейчас она не беспокоит, — рассказал Миранчук. — Спасибо тренеру, что доверяет, это важный момент, я стараюсь оправдывать его ожидания, стараюсь прибавлять с каждым матчем, делать еще больше. Конечно, чувствую ответственность, все-таки доверяют все больше. Пора больше забивать; вот уже и в последнем матче моменты были, но по этому поводу стараюсь слишком не переживать, просто стараюсь делать, что умею».

Недавно полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов сказала, что именно Антон и его брат-близнец Алексей создают атмосферу в команде. «Это была шутка, но, может быть, в этом что-то есть. Наверное, о роли лидера говорить еще рано, хотя ответственность перед болельщиками, само собой, ощущаю», — отреагировал собеседник ТАСС.

По словам Миранчука, позиция на поле — вопрос для него не принципиальный. «Мне привычны позиции и инсайда, и в опорной зоне, в которой играл с “Арсеналом”, но если надо будет, сыграю и крайнего хава», — заявил он.

«Чемпионат мира — мечта»

Миранчук выступал за юношеские сборные России трех возрастов, но в отличие от брата в основную команду еще не призывался. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил, что на ближайший сбор, который начнется 28 августа, намерен пригласить игроков, ранее не вызывавшихся или вызывавшихся нерегулярно. «Читал, но, честно говоря, не думаю об этом, — рассказал 21-летний Миранчук. — Есть регулярный матч, и стараюсь все силы отдавать ему, и если Станислав Саламович [Черчесов] посчитает нужным вызвать — вызовет».

«Нет такого: вот, надо сыграть сейчас, чтобы попасть в сборную. Не думаю о будущем. Стараюсь выложиться в ближайшем матче, а там — как тренер посчитает нужным», — пояснил он.

За играми сборной на Кубке конфедераций полузащитник наблюдал со сбора «Локомотива» в Австрии. «Смотрел все матчи, больше всего понравился последний с мексиканцами (1:2), остался под впечатлением — в игре сборной нашел что-то именно наше, — поделился впечатлениями Миранчук. — Играли раскрепощенно и с эмоциями, как могут играть, так и сыграли, все получалось. Помню как сейчас: смотрел и получал удовольствие. Бывает, представляю себе, как бы сам поступил в определенных моментах».

На счету Алексея Миранчука уже 10 матчей в составе сборной. «Разговаривал с ним, говорит, что сборная — это прекрасный шанс, и им надо пользоваться, эмоции от домашнего турнира потрясающие. В клубе мы уже сыграли вместе. Сборная будет другой уровень, но до этого надо еще дойти», — заявил полузащитник.

«Чемпионат мира — это мечта любого футболиста, тем более ближайший турнир пройдет в России. Пусть нам попадутся бразильцы, аргентинцы, испанцы, неважно — с ними играть одно удовольствие, тем более проверить и показать себя на их фоне. Это что-то невероятное», — не скрывает желания попасть на домашний турнир Миранчук.

На вопрос, считает ли он текущий сезон ключевым для себя в плане становления как игрока, собеседник ТАСС ответил: «Сам все прекрасно понимаю, уже взрослый человек, тем более чемпионата мира на носу. Здесь остается только работать».