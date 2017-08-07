КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение президента «Урала» Иванова в отношении судей

Матч 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом» прошел в воскресенье и завершился вничью 1:1.

«По матчу “Краснодар” — “Урал” мы рассмотрим оскорбительное поведение в отношении судейской бригады начальника команды “Урал” Григория Иванова в отношении судейской бригады. Иванов, как и [Алексей] Николаев [арбитр матча], будут приглашены на заседание», — заявил Григорьянц.

По матчу между московским «Динамо» и пермским «Амкаром» (3:0) на заседании комитета будут рассмотрено поведение болельщиков бело-голубых, скандировавших нецензурную лексику, и неправильный выход игроков «Амкара» из автобуса. По матчу между московским «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» (1:0) будет рассмотрено скандирование нецензурной лексики болельщиками столичной команды.

Заседание КДК РФС состоится 8 августа.