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7 августа 2017, 11:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение президента «Урала» Иванова в отношении судей

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Оскорбительное поведение президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова по отношению к судейской бригаде, обслуживавшей игру с «Краснодаром», будет рассмотрено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом» прошел в воскресенье и завершился вничью 1:1.

«По матчу “Краснодар” — “Урал” мы рассмотрим оскорбительное поведение в отношении судейской бригады начальника команды “Урал” Григория Иванова в отношении судейской бригады. Иванов, как и [Алексей] Николаев [арбитр матча], будут приглашены на заседание», — заявил Григорьянц.

По матчу между московским «Динамо» и пермским «Амкаром» (3:0) на заседании комитета будут рассмотрено поведение болельщиков бело-голубых, скандировавших нецензурную лексику, и неправильный выход игроков «Амкара» из автобуса. По матчу между московским «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» (1:0) будет рассмотрено скандирование нецензурной лексики болельщиками столичной команды.

Заседание КДК РФС состоится 8 августа.

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