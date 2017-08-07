КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение президента «Урала» Иванова в отношении судей
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Оскорбительное поведение президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова по отношению к судейской бригаде, обслуживавшей игру с «Краснодаром», будет рассмотрено на ближайшем заседании
Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом» прошел в воскресенье и завершился вничью 1:1.
«По матчу “Краснодар” — “Урал” мы рассмотрим оскорбительное поведение в отношении судейской бригады начальника команды “Урал” Григория Иванова в отношении судейской бригады. Иванов, как и [Алексей] Николаев [арбитр матча], будут приглашены на заседание», — заявил Григорьянц.
По матчу между московским «Динамо» и пермским «Амкаром» (3:0) на заседании комитета будут рассмотрено поведение болельщиков
Заседание КДК РФС состоится 8 августа.
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