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7 августа 2017, 11:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ «Тосно» — ЦСКА

ТАСС, 7 августа. Арбитр Владимир Москалев вместо Евгения Турбина обслужит матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» из Ленинградской области и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между Тосно и ЦСКА состоится в среду. Увеличить
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По информации портала «Чемпионат», 37-летний Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче четвертого тура РФПЛ между московским «Динамо» и пермским «Амкаром» (3:0).

Матч между «Тосно» и ЦСКА пройдет в среду, начало в 20:00 мск. ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками, «Тосно» — 12-й с тремя очками.

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