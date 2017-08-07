КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче «Зенит» — «Спартак»
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит красные карточки, полученные нападающим «Спартака» Луисом Адриано и защитником «Зенита» Игорем Смольниковым в очной встрече команд. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в
Адриано и Смольников после стычки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки.
«Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание», — сообщил Григорьянц.
Заседание КДК пройдет во вторник.
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