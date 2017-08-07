КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"

Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 5:1 Зенит Спартак М

Адриано и Смольников после стычки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки.

«Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание», — сообщил Григорьянц.

Заседание КДК пройдет во вторник.