Бывший футболист «Зенита» Панов заявил, что фанаты клуба его не избивали

Обладатель Кубка России 1999 года в составе «Зенита» Панов болеет за «Спартак». Ранее в интернете появилось видео, которое запечатлело стычку Панова, одетого в красно-белые цвета, с болельщиками «Зенита» после воскресного матча в Санкт-Петербурге со «Спартаком» (1:5). Ряд СМИ написал об избиении бывшего футболиста.

«Со мной все нормально, никаких проблем не было: никто меня не толкал, только пивом облили исподтишка. Я не настолько злопамятный человек, чтобы куда-то подавать заявление. Были мелкие провокации перед игрой от неадекватных людей, но от большей части болельщиков “Зенита” никаких плохих слов в мой адрес не было, — сказал Панов. — Если бы это не было на стадионе, я бы с этими людьми разговаривал по-другому, но не считаю, что надо опускаться до уровня этих людей и никаких заявлений подавать не буду».

По словам бывшего футболиста, «Спартак» хорошо играл до первого пропущенного гола в исполнении Александра Кокорина, но «Зенит» победил заслуженно.

«Спартак» владел инициативой, хорошо двигался, в атаке немного не получилось. В обороне «Зенит» сыграл надежно. Молодец Кокорин, хорошо заиграл с приходом Манчини. Парень старается, играет намного лучше: если так он будет играть, то у нас на чемпионате мира будет нападающий, на которого можно положиться, — отметил Панов.