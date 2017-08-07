Бывший футболист «Зенита» Панов заявил, что фанаты клуба его не избивали
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Болельщики
санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» не избивали бывшего нападающего команды Александра Панова. Об этом он сообщил ТАСС.
Обладатель Кубка России 1999 года в составе «Зенита» Панов болеет за «Спартак». Ранее в интернете появилось видео, которое запечатлело стычку Панова, одетого в
«Со мной все нормально, никаких проблем не было: никто меня не толкал, только пивом облили исподтишка. Я не настолько злопамятный человек, чтобы
По словам бывшего футболиста, «Спартак» хорошо играл до первого пропущенного гола в исполнении Александра Кокорина, но «Зенит» победил заслуженно.
«Спартак» владел инициативой, хорошо двигался, в атаке немного не получилось. В обороне «Зенит» сыграл надежно. Молодец Кокорин, хорошо заиграл с приходом Манчини. Парень старается, играет намного лучше: если так он будет играть, то у нас на чемпионате мира будет нападающий, на которого можно положиться, — отметил Панов.
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