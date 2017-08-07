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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30606531/
7 августа 2017, 10:50 | Футбол: Премьер-лига | Prokazan.ru

«Рубин» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1

Футболисты ЦСКА потерпели поражение от казанского «Рубина» в матче четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Рубин выиграл у ЦСКА со счетом 2:1 - Фото Увеличить
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Результат встречи, прошедшей на поле ЦСКА в Москве в воскресенье, — 2:1 в пользу «Рубина». Оба гола в составе победителей провел Жонатас, сделав это на 2-й и 10-й минутах. Еще через три минуты игрок ЦСКА Георгий Щенников сократил отставание в счете.

Благодаря победе «Рубин» сравнялся с ЦСКА по очкам, в активе команд по 6 очков. Вместе с «Краснодаром» они теперь делят места с шестое по восьмое.
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