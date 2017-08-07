Симонян: ФК «Спартак» просто оказался не готов к серьезному матчу с «Зенитом»

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В воскресенье «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

«Спартак» просто оказался не готов к такому серьезному матчу. Это не то чтобы система. Возможно, это вопрос психологии. Это не исключено, хотя я не берусь утверждать. Мы чемпионы, мы выиграли Суперкубок, видимо, все можно — играть не с полной отдачей, на классе. А очень высокого класса-то нет, поэтому к темпу «Зенита» «Спартак» просто оказался не готов. Отсюда посыпались ошибки в обороне. Было полное игровое превосходство, «Зенит» впечатлил, — сказал Симонян по телефону.

«Зенит» после четырех туров набрал 12 из 12 возможных очков и лидирует в таблице чемпионата страны, «Спартак» с 5 баллами идет на 10-м месте.