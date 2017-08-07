Панов заявил, что не будет обращаться в полицию после конфликта с фанатами ФК «Зенит»

В воскресенье «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» разгромил «Спартак» со счетом 5:1 в 4-м туре чемпионата России. После матча в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как экс-зенитовец Панов подвергся нападению со стороны болельщиков петербургской команды. Панов, выступавший несколько лет за «Зенит», после завершения карьеры стал открыто проявлять симпатии к «Спартаку» и на матч в Санкт-Петербурге пришел в красно-белой одежде и спартаковском шарфе.

«Ничего страшного не было. Конкретного (нападения) не было, исподтишка пытались, а так все нормально. В полицию обращаться не буду, — сказал Панов по телефону. — Не жалею ли, что был в атрибутике «Спартака»? Нет, не жалею. Я никогда в своей жизни ни о чем не жалею. Я гулял и пришел на матч в атрибутике той команды, которую я поддерживаю. Я плохого про «Зенит» никогда не говорил и говорить не буду. Просто я не болею за них, это нормальное явление. Живя в Москве, болеть за «Зенит» не каждый может. Мне нравится то направление, которое я выбрал. Я буду болеть и поддерживать «красно-белых».