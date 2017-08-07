«Прошлые заслуги не учитываются»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подшутил над фанатами «Спартака» после разгромной победы его команды над
красно-белыми в Санкт-Петербурге, а координатор команд питерцев Владислав Радимов заявил, что автогол голкипера москвичей Артема Реброва, скорее всего, придется по душе баскетболисту сборной России Тимофею Мозгову — «Газета.Ru» приводит слова участников и очевидцев главного матча лета в РФПЛ.
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Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу — местный «Зенит», в ходе межсезонья укомплектовавшийся целым рядом классных по меркам РФПЛ игроков, а также пригласивший на должность главного тренера прославленного специалиста Роберто Манчини, принимал московский «Спартак», который в мае этого года выиграл золотые медали отечественного первенства.
Однако особой борьбы на главной арене недавнего Кубка конфедераций зрители так и не увидели —
При этом на 15-минутную паузу хозяева ушли с разницей в два гола: удвоил преимущество своей команды Александр Ерохин.
Продолжилось избиение и во втором тайме — на результативные удары Доменико Кришито, Далера Кузяева и автогол Реброва спартаковцы смогли ответить лишь реализованным Квинси Промесом пенальти.
По окончании поединка Кокорин, ставший одним из лучших футболистов игры, в своем инстаграме выложил пост, добавив к собственной фотографии с матча и благодарности «за вечер» хештег #яникогданеустануповторять с явной отсылкой к известной нецензурной кричалке фанатов
В свою очередь бывший игрок
«Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча — ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще.
«Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Массимо Каррера — все остальные футболисты выходят с медалями.
Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев — это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на чемпионате мира — 2018, — сказал эксперт.
Кроме того он пошутил над автоголом Артема Реброва, который окончательно убил все надежды гостей на чудесное возвращение в борьбу. По словам Радимова, действиям голкипера в этом эпизоде позавидовали бы прославленные отечественные баскетболисты Тимофей Мозгов и Андрей Кириленко.
«То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол, — приводит слова
Стоит отметить, что сам Каррера в интервью после завершения поединка не стал прилюдно ругать своих футболистов. Специалист, напротив, поддержал совершившего грубую ошибку Реброва, а также отдал должное соперникам.
«Попадет ли Артем Ребров в основу в следующем матче после своей ошибки? Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. А кто играет — имеет право на ошибку, — цитирует тренера корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
«Думаю, в первом тайме мы играли хорошо, сдерживали давление соперников, — продолжил наставник. — Но “Зенит” воспользовался двумя нашими индивидуальными ошибками. Это очень хорошая команда».
В то же время капитан
«Манчини нас очень подробно готовит к каждому моменту и всё нам объясняет. Сегодня мы сыграли очень хорошо и прекрасно поняли тренера. Сегодня мы видели настоящий «Зенит».
Более 53 тыс. болельщиков на матче? Мы очень благодарны болельщикам за то, что они нас поддерживали. Мы играем для них. Надеемся, что они всегда будут приходить и поддерживать нас, — сказал Кришито в интервью клубной
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