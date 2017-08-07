«Прошлые заслуги не учитываются»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту»

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Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу — местный «Зенит», в ходе межсезонья укомплектовавшийся целым рядом классных по меркам РФПЛ игроков, а также пригласивший на должность главного тренера прославленного специалиста Роберто Манчини, принимал московский «Спартак», который в мае этого года выиграл золотые медали отечественного первенства.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 5:1 Зенит Спартак М

Однако особой борьбы на главной арене недавнего Кубка конфедераций зрители так и не увидели — красно-белые, казалось, избрали слишком осторожную тактику на встречу, с первых минут прижавшись ко своим воротам, за что спустя некоторое время и поплатились — после ошибки Фернандо в центре поля мяч в ворота Артема Реброва забил Александр Кокорин, открыв счет за десять минут до перерыва.

При этом на 15-минутную паузу хозяева ушли с разницей в два гола: удвоил преимущество своей команды Александр Ерохин.

Продолжилось избиение и во втором тайме — на результативные удары Доменико Кришито, Далера Кузяева и автогол Реброва спартаковцы смогли ответить лишь реализованным Квинси Промесом пенальти.

По окончании поединка Кокорин, ставший одним из лучших футболистов игры, в своем инстаграме выложил пост, добавив к собственной фотографии с матча и благодарности «за вечер» хештег #яникогданеустануповторять с явной отсылкой к известной нецензурной кричалке фанатов красно-белых.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXd1csCl-Zk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо за этот вечер @zenit_spb ?#яникогданеустануповторять ✋️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-06T20:43:19+00:00">Авг 6 2017 в 1:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В свою очередь бывший игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов, ныне являющийся координатором команд питерцев, комментируя итоги встречи, выразил мнение, что «Спартак» до сих пор продолжает праздновать чемпионство.

«Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча — ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще.

«Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Массимо Каррера — все остальные футболисты выходят с медалями.

Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев — это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на чемпионате мира — 2018, — сказал эксперт.

Кроме того он пошутил над автоголом Артема Реброва, который окончательно убил все надежды гостей на чудесное возвращение в борьбу. По словам Радимова, действиям голкипера в этом эпизоде позавидовали бы прославленные отечественные баскетболисты Тимофей Мозгов и Андрей Кириленко.

«То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол, — приводит слова экс-игрока клуба из Санкт-Петербурга «Спорт FM».

Стоит отметить, что сам Каррера в интервью после завершения поединка не стал прилюдно ругать своих футболистов. Специалист, напротив, поддержал совершившего грубую ошибку Реброва, а также отдал должное соперникам.

«Попадет ли Артем Ребров в основу в следующем матче после своей ошибки? Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. А кто играет — имеет право на ошибку, — цитирует тренера корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Думаю, в первом тайме мы играли хорошо, сдерживали давление соперников, — продолжил наставник. — Но “Зенит” воспользовался двумя нашими индивидуальными ошибками. Это очень хорошая команда».

В то же время капитан сине-бело-голубых Кришито по окончании встречи отметил, что большую роль в разгроме прямого конкурента сыграл главный тренер команды из Санкт-Петербурга — по словам защитника, Манчини сумел донести до игроков свои идеи на матч, что и привело к сверхположительному результату.

«Манчини нас очень подробно готовит к каждому моменту и всё нам объясняет. Сегодня мы сыграли очень хорошо и прекрасно поняли тренера. Сегодня мы видели настоящий «Зенит».