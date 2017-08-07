Панов не собирается подавать заявление в полицию
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, которого атаковали фанаты
сине-бело-голубых после матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (5:1), не намерен подавать заявление в полицию.
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Видимо, что-то случилось...
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Болельщики хозяев, увидев одетого в
— Не собираетесь подавать заявление в полицию? — вопрос Панову.
— Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное — мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная.
Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет — у них свои проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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