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7 августа 2017, 12:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Панов не собирается подавать заявление в полицию

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, которого атаковали фанаты сине-бело-голубых после матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (5:1), не намерен подавать заявление в полицию.

Бывший нападающий Зенита Александр Панов которого атаковали фанаты <nobr>сине-бело-голубых</nobr> после матча 4-го тура чемпионата России со Спартаком (5:1) не намерен подавать заявление в полицию. Увеличить
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© РИА "Новости"

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. Отметим, что перед матчем бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

— Не собираетесь подавать заявление в полицию? — вопрос Панову.

— Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное — мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная.

Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет — у них свои проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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