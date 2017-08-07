Панов не собирается подавать заявление в полицию

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Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. Отметим, что перед матчем бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

— Не собираетесь подавать заявление в полицию? — вопрос Панову.

— Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное — мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная.

Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет — у них свои проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).