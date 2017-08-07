Панова избили за шарф «Спартака»
Бывший футболист «Зенита» Александр Панов подвергся нападению фанатов
сине-бело-голубых за то, что появился в шарфе «Спартака» перед матчем клубов в Санкт-Петербурге. За несколько дней до «дерби двух столиц» экс-игрок сборной России активно афишировал свое появление на стадионе.
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Видимо, что-то случилось...
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Имя бывшего нападающего «Зенита» Александра Панова в последнюю неделю стало часто мелькать в различных СМИ. Причиной тому стало появление
Как видно из некоторых видеороликов, появившихся на YouTube, Панов получал от болельщиков пинки, подзатыльники и оскорбительные скандирования в свой адрес.
Решение 41-летнего
«Безусловно, в мою бытность футболистом для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит».
Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.
Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на
Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по
Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов, бывший в свое время одноклубником Панова, предостерег его от прогулок по
«Что касается заявления Панова о намерении ходить по
А так, если Панову нравится болеть за «Спартак» — ради бога. Не мое дело, кто за какую команду решил болеть и абонемент в какой сектор покупает, — сказал Радимов в интервью изданию «Спорт день за днем».
Спустя
«Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьезно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно
Понятно, что у них есть свое мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живем в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо».
«Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб, — заявил Панов.
В итоге встреча двух принципиальных соперников и претендентов на золотые медали по итогам сезона завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1. После матча Панов оставил пост в твиттере, прокомментировав неудачный для его любимой команды результат и не придав значению конфликту с фанатами
«Побед без поражений не бывает! Три очка не взяли! Следующий “Арсенал”. “Зенит” с победой, все по делу. Атмосфера отличная» — написал бывший футболист.
Панов выступал за «Зенит» в 1994, 1997—2000 и 2006 — 2008 годах. На его счету 137 матчей и 36 голов в составе
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