Панова избили за шарф «Спартака»

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Имя бывшего нападающего «Зенита» Александра Панова в последнюю неделю стало часто мелькать в различных СМИ. Причиной тому стало появление экс-игрока сине-бело-голубых перед матчем со «Спартаком» на арене «Санкт-Петербург» в символике красно-белых.

Как видно из некоторых видеороликов, появившихся на YouTube, Панов получал от болельщиков пинки, подзатыльники и оскорбительные скандирования в свой адрес.

Решение 41-летнего экс-футболиста было запланированным. Александр, который в начале сезона приобрел абонемент в фан-сектор на домашние матчи «Спартака», за несколько дней до «дерби двух столиц» объяснил свои клубные пристрастия.

«Безусловно, в мою бытность футболистом для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит».

Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.

Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 5:1 Зенит Спартак М

Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке. Надеюсь, что мне удастся попасть на фан-сектор, — заявил экс-футболист в эфире «Спорт FM».

Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов, бывший в свое время одноклубником Панова, предостерег его от прогулок по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака».

«Что касается заявления Панова о намерении ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака», то это его жизнь. Не понимаю только, зачем Саша афиширует это, тем самым провоцируя болельщиков. Так что я бы не советовал Саше в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»!

А так, если Панову нравится болеть за «Спартак» — ради бога. Не мое дело, кто за какую команду решил болеть и абонемент в какой сектор покупает, — сказал Радимов в интервью изданию «Спорт день за днем».

Спустя какое-то время Панов ответил Радимову.

«Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьезно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться.

Понятно, что у них есть свое мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живем в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо».

«Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб, — заявил Панов.

В итоге встреча двух принципиальных соперников и претендентов на золотые медали по итогам сезона завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1. После матча Панов оставил пост в твиттере, прокомментировав неудачный для его любимой команды результат и не придав значению конфликту с фанатами сине-бело-голубых.

«Побед без поражений не бывает! Три очка не взяли! Следующий “Арсенал”. “Зенит” с победой, все по делу. Атмосфера отличная» — написал бывший футболист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ПОБЕД БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ!!!<br>3ОЧКА НЕ ВЗЯЛИ!!!<br>СЛЕДУЮЩИЙ АРСЕНАЛ!!!<br>ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ ВСЕ ПО ДЕЛУ! АТМОСФЕРА ОТЛИЧНАЯ!!! <a href="https://t.co/npSI3CxvI3">pic.twitter.com/npSI3CxvI3</a></p>— Александр Панов (@hardcorer1975) <a href="https://twitter.com/hardcorer1975/status/894301266704248832">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>