После матча в Санкт-Петербурге Панов был избит фанатами «Зенита»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов после матча 4-го тура российской
Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был избит фанатами команды из Санкт-Петербурга.
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Вероятно, агрессию фанатов вызвало обещание
Панов является болельщиком московского клуба и владельцем абонемента на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. В
«Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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