После матча в Санкт-Петербурге Панов был избит фанатами «Зенита»

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Вероятно, агрессию фанатов вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.



Панов является болельщиком московского клуба и владельцем абонемента на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. В Санкт-Петербурге столичная команда потерпела поражение со счётом 1:5.