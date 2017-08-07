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7 августа 2017, 0:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роман Павлюченко: Лучшим был Кокорин

Бывший форвард «Спартака» — о русском класико, проблемах Дзюбы и проводах Кержакова.

Бывший форвард Спартака — о русском <span class=error>класико</span> проблемах <span class=error>Дзюбы</span> и проводах <span class=error>Кержакова</span>. Увеличить
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— Чем объяснить такой счет?

— Бывают матчи, когда залетает всё. В воскресенье просто был день «Зенита». Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.

— До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.

— Это точно. «Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то, что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну, а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.

— Что настораживает в игре «Спартака» перед Лигой чемпионов?

— Пока не вижу причин для беспокойства.

— Даже после 1:5?!

— Это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное — сделать правильные выводы и двигаться дальше.

— Какие позиции необходимо усилить до закрытия трансферного окна?

— Мне кажется, до зимы «Спартаку» никто не нужен. Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не «провисает».

— А центр обороны?

— Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из «Реала» или «Барселоны». Но к нам они точно не поедут.

— Как вам Пашалич?

— Видно — парень мастеровитый. Надеюсь, проявит себя. Вообще-то по этому матчу у «Спартака» и выделить-то некого. Ребята бились, старались, но…

— Титов считает, что Зе Луиш сильнее Луиза Адриану. А вы как думаете?

— Согласен. Мне тоже Зе Луиш больше нравится.

— Чем же?

— Чуть умнее, тоньше, разнообразнее. Лучше работает с мячом, хорош в подыгрыше. А Луиз Адриану типичный таранный форвард, главное достоинство — скорость.

— Не смущает, что Зе Луиш уже девять месяцев не забивает?

— Ну и что. В каждом матче он действует полезно, постоянно держит защитников в напряжении. Свои голы еще забьет, в этом я уверен!

— Жулиану в прошлом сезоне был в «Зените» неприкасаемым, а теперь Манчини на него не рассчитывает. Сюрприз?

— У каждого тренера свои предпочтения. Выбор у Манчини огромный, футболистов в команде сейчас на два состава. Но обсуждать проблемы «Зенита», тем более легионеров, мне не очень интересно. Давайте лучше про наших ребят поговорим. Про Кокорина, например. Или Дзюбу.

— А давайте. Манчини поставил перед ними цель: наколотить за сезон 35 мячей. Реально?

— Почему нет? Кокорин играет прекрасно, регулярно забивает. Думаю, и голы Дзюбы не за горами.

— Если в «Зените» останется…

— Недавно Манчини сказал в интервью, что Дзюбе нужно прибавлять. Честно говоря, фраза удивила. Артем — классный нападающий. Из тех, кто в любой момент может обострить игру, забить. Не сомневаюсь, «Зениту» он принесет еще немало пользы. Другое дело, если тренер вообще не видит его в составе. Тогда действительно лучше уйти в аренду. Оставаться без игровой практики накануне чемпионата мира — слишком рискованно.

— Зато место в основе «Зенита» нежданно-негаданно отвоевал Кузяев.

— Честно говоря, по играм за «Терек» парень ничем не запомнился. Пусть не обижается. Но если в «Зените» сумел выиграть конкуренцию в центре поля — что ж, молодец. В матче со «Спартаком» забил шикарный мяч, еще и голевую Ерохину отдал.

— «Зенит» — главный фаворит чемпионата?

— Как можно делать такие выводы, когда прошло всего четыре тура? Очевидно, что за золото будут бороться пять команд — «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Надеюсь, «Спартак» сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему это желаю.

— Перед матчем состоялось чествование Александра Кержакова. Удивились, что летом он завершил карьеру?

— Да. Когда узнал об этом, на душе сразу стало тоскливо. Понимаю — такова футбольная жизнь. И все-таки жаль, что больше не увидим Кержакова на поле. Последний раз мы общались в апреле на игре «Зенит» — «Урал». Тогда он ни словом не обмолвился, что собирается заканчивать.

— Вам не кажется, что Кержаков поторопился?

— Я был уверен, что минимум год он еще поиграет. У нас таких форвардов очень мало. Быстрый, забивной, способен сотворить гол из ничего. Настоящий профессионал, а главное, человек хороший. Думаю, Керж и сегодня усилил бы любой российский клуб. Но раз решил закончить, значит, взвесил все «за» и «против».

— Церемония получилась трогательной.

— Это правда. Кержакова любили не только фанаты «Зенита». Сколько важных мячей он забил за сборную! Саша многое сделал для нашего футбола. Сейчас все болельщики должны сказать ему «спасибо».

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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Гол
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