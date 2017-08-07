Роман Павлюченко: Лучшим был Кокорин
Бывший форвард «Спартака» — о русском класико, проблемах Дзюбы и проводах Кержакова.
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Видимо, что-то случилось...
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— Чем объяснить такой счет?
— Бывают матчи, когда залетает всё. В воскресенье просто был день «Зенита». Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.
— До 35-й минуты разгрома ничто не предвещало.
— Это точно. «Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то, что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну, а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.
— Что настораживает в игре «Спартака» перед Лигой чемпионов?
— Пока не вижу причин для беспокойства.
— Даже после 1:5?!
— Это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное — сделать правильные выводы и двигаться дальше.
— Какие позиции необходимо усилить до закрытия трансферного окна?
— Мне кажется, до зимы «Спартаку» никто не нужен. Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не «провисает».
— А центр обороны?
— Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из «Реала» или «Барселоны». Но к нам они точно не поедут.
— Как вам Пашалич?
— Видно — парень мастеровитый. Надеюсь, проявит себя.
— Титов считает, что Зе Луиш сильнее Луиза Адриану. А вы как думаете?
— Согласен. Мне тоже Зе Луиш больше нравится.
— Чем же?
— Чуть умнее, тоньше, разнообразнее. Лучше работает с мячом, хорош в подыгрыше. А Луиз Адриану типичный таранный форвард, главное достоинство — скорость.
— Не смущает, что Зе Луиш уже девять месяцев не забивает?
— Ну и что. В каждом матче он действует полезно, постоянно держит защитников в напряжении. Свои голы еще забьет, в этом я уверен!
— Жулиану в прошлом сезоне был в «Зените» неприкасаемым, а теперь Манчини на него не рассчитывает. Сюрприз?
— У каждого тренера свои предпочтения. Выбор у Манчини огромный, футболистов в команде сейчас на два состава. Но обсуждать проблемы «Зенита», тем более легионеров, мне не очень интересно. Давайте лучше про наших ребят поговорим. Про Кокорина, например. Или Дзюбу.
— А давайте. Манчини поставил перед ними цель: наколотить за сезон 35 мячей. Реально?
— Почему нет? Кокорин играет прекрасно, регулярно забивает. Думаю, и голы Дзюбы не за горами.
— Если в «Зените» останется…
— Недавно Манчини сказал в интервью, что Дзюбе нужно прибавлять. Честно говоря, фраза удивила. Артем — классный нападающий. Из тех, кто в любой момент может обострить игру, забить. Не сомневаюсь, «Зениту» он принесет еще немало пользы. Другое дело, если тренер вообще не видит его в составе. Тогда действительно лучше уйти в аренду. Оставаться без игровой практики накануне чемпионата мира — слишком рискованно.
— Зато место в основе «Зенита»
— Честно говоря, по играм за «Терек» парень ничем не запомнился. Пусть не обижается. Но если в «Зените» сумел выиграть конкуренцию в центре поля — что ж, молодец. В матче со «Спартаком» забил шикарный мяч, еще и голевую Ерохину отдал.
— «Зенит» — главный фаворит чемпионата?
— Как можно делать такие выводы, когда прошло всего четыре тура? Очевидно, что за золото будут бороться пять команд — «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Надеюсь, «Спартак» сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему это желаю.
— Перед матчем состоялось чествование Александра Кержакова. Удивились, что летом он завершил карьеру?
— Да. Когда узнал об этом, на душе сразу стало тоскливо. Понимаю — такова футбольная жизнь. И
— Вам не кажется, что Кержаков поторопился?
— Я был уверен, что минимум год он еще поиграет. У нас таких форвардов очень мало. Быстрый, забивной, способен сотворить гол из ничего. Настоящий профессионал, а главное, человек хороший. Думаю, Керж и сегодня усилил бы любой российский клуб. Но раз решил закончить, значит, взвесил все «за» и «против».
— Церемония получилась трогательной.
— Это правда. Кержакова любили не только фанаты «Зенита». Сколько важных мячей он забил за сборную! Саша многое сделал для нашего футбола. Сейчас все болельщики должны сказать ему «спасибо».
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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