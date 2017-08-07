«Краснодар» выгрыз ничью

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Краснодар», с первых минут встречи завладев мячом, проводил одну атаку за другой. Хозяева тем не менее никак не могли распечатать ворота Ярослава Годзюра.

Ситуация для «быков» стал угрожающей, когда на 15-й минуте Андреас Гранквист, на удивление нервозно начавший матч, сфолил в нескольких метрах от своей штрафной. В итоге со «стандарта» Димитров навесил в район вратарской, где одинокий Ароян отправил мяч в сетку ворот Синицына.

Неожиданный итог первой трети тайма, впрочем, не изменил ход игры. «Краснодар» бросился отыгрываться, совершив несколько опасных подходов к воротам гостей, но и «Урал» стал чаще выходить в атаку. Так продолжалось до 37-й минуты, пока не случился эпизод, который мог уравнять чашу весов по забитым голам. Меркулов снес перед своими воротами Классона, но арбитр Николаев не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование трибун. После этого эпизода «Урал» практически всей командой остался на своей половине поля и сумел сохранить победный счет до конца первого тайма.

После перерыва «Краснодар» продолжил владеть мячом и территорией, но результата это по-прежнему не приносило. В следующие полчаса игры самым ярким моментом стал сильный удар Жоаузинью на 76-й минуте, который Годзюр эффектно отбил в прыжке. Ближе к концу встречи фанаты «Краснодара» начали скандировать: «Эй, Шалимов, уходи!» — впервые недовольство игрой команды стало выражаться открыто на трибунах.

На 88-й минуте Перейра сумасшедшим по силе ударом едва не забил гол в ворота «Урала» — снова на месте оказался Годзюр. Однако уже на 4-й добавленной минуте встречи игрок «Урала» сфолил на Мартыновиче, и Андреас Гранквист уверенно реализовал пенальти. Невероятная ничья!

ЦИФРЫ МАТЧА

4 раза встречались в рамках чемпионата России Александр Тарханов и Игорь Шалимов и все матчи завершились вничью. В 2003 году их команды («Крылья Советов» и «Уралан») дважды сыграли 0:0, а в 2017-м — дважды 1:1.

ЦИТАТЫ

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Пропустили первый гол со «стандарта». Игроки не заняли правильные позиции — кто-то добежал, кто-то нет. Давно нам так не забивали. Но стоит сказать, что против таких команд, как «Урал», трудно играть. Опасных моментов как таковых мы не создали, но удары были. Попади — будет гол. Но надо из таких ситуаций и дистанций забивать. Мы очень много времени проводим на чужой половине поля. Но отходить от нашего футбола не станем. Будем с этим сопротивлением сталкиваться, будем мучиться и дальше, а получать удовольствие от игры начнем, когда станем забивать первыми — первый, второй гол.

— Какие прогнозы по Смолову? И что с документами у Ивана?

— Иван присоединится в следующей игре. Лаборде — через неделю минимум. Смолов только начал бегать на тренировках. Классон старается, играет, но у него не так получается, как хотелось бы. Надо ждать, когда восстановятся нападающие — три центрфорварда не играют.

— Тарханов сказал, что судья с пенальти ошибся. Как прокомментируете его работу?

— Мы к судьям уважительно относимся.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— В первом тайме хорошо играли, атаковали, во втором тайме нас поддавили. «Краснодар» имел территориальное преимущество. Пенальти, который дал судья, и близко не было. Все против повтора, но тут могли бы и посмотреть. Судья не прав. В первом тайм был чистый пенальти, когда Мартынович на нашем игроке сфолил, но там судья не поставил. Нам надо очищать футбол. Судья решает за команду — это обидно.

— Вы пошли к судье после матча. Что ему сказали?

— Высказал ему, что думаю. Он сказал, что стопроцентный пенальти. Я ответил, что если ты так считаешь, то вообще судить не умеешь.

— Во втором тайме «Урал» все глубже садился к воротам. Почему?

— Все-таки у «Краснодара» уровень игроков выше, нас поджали.

— Погода как сказалась?

— У нас зимой холодно, летом жарко. В 81-м году мы играли в Ташкенте в 60 градусов. Нас потом отвезли в холодный бассейн, два часа отмокали. Здесь такой жары нет. Да, душно, но не страшно.