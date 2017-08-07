Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30603651/
7 августа 2017, 0:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Краснодар» выгрыз ничью

«Быки» едва не уступили «Уралу» с минимальным счетом, полностью при этом контролируя ход встречи.

Быки едва не уступили Уралу с минимальным счетом полностью при этом контролируя ход встречи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Краснодар», с первых минут встречи завладев мячом, проводил одну атаку за другой. Хозяева тем не менее никак не могли распечатать ворота Ярослава Годзюра.

Ситуация для «быков» стал угрожающей, когда на 15-й минуте Андреас Гранквист, на удивление нервозно начавший матч, сфолил в нескольких метрах от своей штрафной. В итоге со «стандарта» Димитров навесил в район вратарской, где одинокий Ароян отправил мяч в сетку ворот Синицына.

Неожиданный итог первой трети тайма, впрочем, не изменил ход игры. «Краснодар» бросился отыгрываться, совершив несколько опасных подходов к воротам гостей, но и «Урал» стал чаще выходить в атаку. Так продолжалось до 37-й минуты, пока не случился эпизод, который мог уравнять чашу весов по забитым голам. Меркулов снес перед своими воротами Классона, но арбитр Николаев не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование трибун. После этого эпизода «Урал» практически всей командой остался на своей половине поля и сумел сохранить победный счет до конца первого тайма.

После перерыва «Краснодар» продолжил владеть мячом и территорией, но результата это по-прежнему не приносило. В следующие полчаса игры самым ярким моментом стал сильный удар Жоаузинью на 76-й минуте, который Годзюр эффектно отбил в прыжке. Ближе к концу встречи фанаты «Краснодара» начали скандировать: «Эй, Шалимов, уходи!» — впервые недовольство игрой команды стало выражаться открыто на трибунах.

На 88-й минуте Перейра сумасшедшим по силе ударом едва не забил гол в ворота «Урала» — снова на месте оказался Годзюр. Однако уже на 4-й добавленной минуте встречи игрок «Урала» сфолил на Мартыновиче, и Андреас Гранквист уверенно реализовал пенальти. Невероятная ничья!

ЦИФРЫ МАТЧА

4 раза встречались в рамках чемпионата России Александр Тарханов и Игорь Шалимов и все матчи завершились вничью. В 2003 году их команды («Крылья Советов» и «Уралан») дважды сыграли 0:0, а в 2017-м — дважды 1:1.

ЦИТАТЫ

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Пропустили первый гол со «стандарта». Игроки не заняли правильные позиции — кто-то добежал, кто-то нет. Давно нам так не забивали. Но стоит сказать, что против таких команд, как «Урал», трудно играть. Опасных моментов как таковых мы не создали, но удары были. Попади — будет гол. Но надо из таких ситуаций и дистанций забивать. Мы очень много времени проводим на чужой половине поля. Но отходить от нашего футбола не станем. Будем с этим сопротивлением сталкиваться, будем мучиться и дальше, а получать удовольствие от игры начнем, когда станем забивать первыми — первый, второй гол.

— Какие прогнозы по Смолову? И что с документами у Ивана?

— Иван присоединится в следующей игре. Лаборде — через неделю минимум. Смолов только начал бегать на тренировках. Классон старается, играет, но у него не так получается, как хотелось бы. Надо ждать, когда восстановятся нападающие — три центрфорварда не играют.

— Тарханов сказал, что судья с пенальти ошибся. Как прокомментируете его работу?

— Мы к судьям уважительно относимся.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— В первом тайме хорошо играли, атаковали, во втором тайме нас поддавили. «Краснодар» имел территориальное преимущество. Пенальти, который дал судья, и близко не было. Все против повтора, но тут могли бы и посмотреть. Судья не прав. В первом тайм был чистый пенальти, когда Мартынович на нашем игроке сфолил, но там судья не поставил. Нам надо очищать футбол. Судья решает за команду — это обидно.

— Вы пошли к судье после матча. Что ему сказали?

— Высказал ему, что думаю. Он сказал, что стопроцентный пенальти. Я ответил, что если ты так считаешь, то вообще судить не умеешь.

— Во втором тайме «Урал» все глубже садился к воротам. Почему?

— Все-таки у «Краснодара» уровень игроков выше, нас поджали.

— Погода как сказалась?

— У нас зимой холодно, летом жарко. В 81-м году мы играли в Ташкенте в 60 градусов. Нас потом отвезли в холодный бассейн, два часа отмокали. Здесь такой жары нет. Да, душно, но не страшно.

6.08.2017 20:00 Зрители 18676 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Урал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Тарханов
Голы
90+4′ Андреас Гранквист 6
3 Вараздат Ароян (Н. Димитров) 15′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
62′ Кристиан Рамирес 12
Вандерсон Масиэл 7
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Маурисио Перейра 33
76′ Павел Мамаев 17
Магомед-Шапи Сулейманов 93
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
18 Владимир Ильин
57 Артем Фидлер (к) 12′
20 Максим Григорьев 57′
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви 86′
9 Георгий Чантурия
92 Роман Емельянов 78′
14 Юрий Бавин
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 2
7 Угловые 5
16 Фолы 7
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
04 августа

Луиз Адриану и Промес бросили вызов Дзюбе и Кокорину

"Зенит" покупает еще одного игрока перед матчем со "Спартаком"

Очень плохие новости для нашей легкой атлетики