Массимо Каррера: Мы неплохо смотрелись в первом тайме. Но все перечеркнули две ошибки
После финального свистка главный тренер «Спартака» не стал искать оправданий разгрому его команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Все поражения «Спартака» под вашим руководством, кроме встречи с «Уфой» в прошлом чемпионате, получились крупными. Как вы можете это объяснить?
— В футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять — по 0:1. Когда тебе забивают столько, надо остановиться, задуматься, сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.
— Останется ли основным вратарем Ребров?
— Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Тот, кто играет, имеет право на ошибку. Мы неплохо смотрелись в первом тайме, но совершили два индивидуальных промаха, и «Зенит» ими воспользовался. В целом до перерыва у нас получалось сдерживать давление, но все перечеркнули те две ошибки.
— Показалось, что «Зенит» перебегал «Спартак», мяч у хозяев ходил быстрее. Что случилось с вашей командой, ведь в предыдущих матчах с физикой все вроде бы было в порядке?
— Как уже сказал, до перерыва мы показали хороший футбол. Ну, а когда ты ведешь в счете, то и играешь с другим настроем.
— Что привело к индивидуальным ошибкам, о которых вы сказали — недостаток настроя, концентрации или
— Если бы никто их не допускал, все матчи заканчивались бы 0:0. К сожалению, сегодня ошибались мы, и нам забили.
— Как вы относитесь к стычке в конце матча, после которой был удален Луиз Адриану?
— Команда может потерпеть поражение, но нельзя терять голову, поэтому то, что произошло, мне абсолютно не нравится.
— Как вам дебют Пашалича? Не сказал ли он после такого разгрома, что хочет вернуться в Англию?
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|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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