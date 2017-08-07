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7 августа 2017, 0:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Мы неплохо смотрелись в первом тайме. Но все перечеркнули две ошибки

После финального свистка главный тренер «Спартака» не стал искать оправданий разгрому его команды.

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— Все поражения «Спартака» под вашим руководством, кроме встречи с «Уфой» в прошлом чемпионате, получились крупными. Как вы можете это объяснить?

— В футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять — по 0:1. Когда тебе забивают столько, надо остановиться, задуматься, сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

— Останется ли основным вратарем Ребров?

— Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Тот, кто играет, имеет право на ошибку. Мы неплохо смотрелись в первом тайме, но совершили два индивидуальных промаха, и «Зенит» ими воспользовался. В целом до перерыва у нас получалось сдерживать давление, но все перечеркнули те две ошибки.

— Показалось, что «Зенит» перебегал «Спартак», мяч у хозяев ходил быстрее. Что случилось с вашей командой, ведь в предыдущих матчах с физикой все вроде бы было в порядке?

— Как уже сказал, до перерыва мы показали хороший футбол. Ну, а когда ты ведешь в счете, то и играешь с другим настроем.

— Что привело к индивидуальным ошибкам, о которых вы сказали — недостаток настроя, концентрации или что-то еще?

— Если бы никто их не допускал, все матчи заканчивались бы 0:0. К сожалению, сегодня ошибались мы, и нам забили.

— Как вы относитесь к стычке в конце матча, после которой был удален Луиз Адриану?

— Команда может потерпеть поражение, но нельзя терять голову, поэтому то, что произошло, мне абсолютно не нравится.

— Как вам дебют Пашалича? Не сказал ли он после такого разгрома, что хочет вернуться в Англию?

— Нет-нет. Сейчас не могу дать никакой оценки его игре, ведь хорват вышел на поле после всего лишь двух тренировок с нами.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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Спартак М
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