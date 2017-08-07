Массимо Каррера: Мы неплохо смотрелись в первом тайме. Но все перечеркнули две ошибки

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— Все поражения «Спартака» под вашим руководством, кроме встречи с «Уфой» в прошлом чемпионате, получились крупными. Как вы можете это объяснить?

— В футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять — по 0:1. Когда тебе забивают столько, надо остановиться, задуматься, сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

— Останется ли основным вратарем Ребров?

— Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Тот, кто играет, имеет право на ошибку. Мы неплохо смотрелись в первом тайме, но совершили два индивидуальных промаха, и «Зенит» ими воспользовался. В целом до перерыва у нас получалось сдерживать давление, но все перечеркнули те две ошибки.

— Показалось, что «Зенит» перебегал «Спартак», мяч у хозяев ходил быстрее. Что случилось с вашей командой, ведь в предыдущих матчах с физикой все вроде бы было в порядке?

— Как уже сказал, до перерыва мы показали хороший футбол. Ну, а когда ты ведешь в счете, то и играешь с другим настроем.

— Что привело к индивидуальным ошибкам, о которых вы сказали — недостаток настроя, концентрации или что-то еще?

— Если бы никто их не допускал, все матчи заканчивались бы 0:0. К сожалению, сегодня ошибались мы, и нам забили.

— Как вы относитесь к стычке в конце матча, после которой был удален Луиз Адриану?

— Команда может потерпеть поражение, но нельзя терять голову, поэтому то, что произошло, мне абсолютно не нравится.

— Как вам дебют Пашалича? Не сказал ли он после такого разгрома, что хочет вернуться в Англию?