Роберто Манчини: Почему все спрашивают о Кокорине? Он делает то, что должен

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В чем секрет такого крупного успеха?

— Никакого секрета нет. Мы провели сложный матч против хорошей команды. Еще не все футболисты «Зенита» достигли идеальных физических кондиций, нам предстоит много работы.

— Как оцените дебют Мамманы?

— Он всю неделю тренировался с нами, показал хороший уровень, не считаю, что рисковал, выпуская аргентинца в основном составе.

— Что вы сделали с Кокориным? Сейчас он едва ли не лучший игрок чемпионата России…

— Меня часто спрашивают о нем, и я не совсем понимаю почему. Кокорин просто делает то, что должен, — забивает голы. Ему еще есть куда развиваться.

— Аргентинская пресса сообщала о переходе Аскасибара в «Зенит» как о свершившемся факте. Произойдет ли все-таки этот трансфер?

— Аскасибар — молодой, хороший исполнитель, но пока никакой сделки по нему нет. Посмотрим, возможно ли это в будущем.

— После пятого забитого мяча вы передали Кришито какую-то записку. Что там написано?

— Указания всем нашим полузащитникам, которые медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.

— Стартовый состав «Зенита» сильно отличался от того, который выходил в четверг в Лиге Европы. Так было задумано заранее или это ваша реакция на неудачу против «Бней-Иегуды»?

— В таком плотном графике изменения необходимы. Я взял на себя риск и выставил в четверг в чем-то экспериментальное сочетание. А сегодня все было запланировано.

— Что скажете о прогрессе Кузяева?

— Кузяев — молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке и полностью отдается игре. Он уже многого достиг, но ему есть в чем прогрессировать.

— Не закроет ли Терентьеву дорогу в основной состав его поведение в конце матча?

— Терентьев там ни при чем. Он просто ответил Луизу Адриану за Смольникова. Ничего такого здесь не вижу.

— Почему Жулиану не было в основном составе? — этот вопрос задал журналист из Бразилии.

— Потому что Жулиану выступал в четверг, а сегодня требовались свежие футболисты. Благодарю болельщиков за поддержку. И надеюсь, ситуация с крышей стадиона не повторится.