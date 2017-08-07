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7 августа 2017, 0:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Почему все спрашивают о Кокорине? Он делает то, что должен

Наставник «Зенита» — о своей главной пока победе в России.

Наставник Зенита — о своей главной пока победе в России. Увеличить
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— В чем секрет такого крупного успеха?

— Никакого секрета нет. Мы провели сложный матч против хорошей команды. Еще не все футболисты «Зенита» достигли идеальных физических кондиций, нам предстоит много работы.

— Как оцените дебют Мамманы?

— Он всю неделю тренировался с нами, показал хороший уровень, не считаю, что рисковал, выпуская аргентинца в основном составе.

— Что вы сделали с Кокориным? Сейчас он едва ли не лучший игрок чемпионата России…

— Меня часто спрашивают о нем, и я не совсем понимаю почему. Кокорин просто делает то, что должен, — забивает голы. Ему еще есть куда развиваться.

— Аргентинская пресса сообщала о переходе Аскасибара в «Зенит» как о свершившемся факте. Произойдет ли все-таки этот трансфер?

— Аскасибар — молодой, хороший исполнитель, но пока никакой сделки по нему нет. Посмотрим, возможно ли это в будущем.

— После пятого забитого мяча вы передали Кришито какую-то записку. Что там написано?

— Указания всем нашим полузащитникам, которые медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.

— Стартовый состав «Зенита» сильно отличался от того, который выходил в четверг в Лиге Европы. Так было задумано заранее или это ваша реакция на неудачу против «Бней-Иегуды»?

— В таком плотном графике изменения необходимы. Я взял на себя риск и выставил в четверг в чем-то экспериментальное сочетание. А сегодня все было запланировано.

— Что скажете о прогрессе Кузяева?

— Кузяев — молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке и полностью отдается игре. Он уже многого достиг, но ему есть в чем прогрессировать.

— Не закроет ли Терентьеву дорогу в основной состав его поведение в конце матча?

— Терентьев там ни при чем. Он просто ответил Луизу Адриану за Смольникова. Ничего такого здесь не вижу.

— Почему Жулиану не было в основном составе? — этот вопрос задал журналист из Бразилии.

— Потому что Жулиану выступал в четверг, а сегодня требовались свежие футболисты. Благодарю болельщиков за поддержку. И надеюсь, ситуация с крышей стадиона не повторится.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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