Роберто Манчини: Почему все спрашивают о Кокорине? Он делает то, что должен
Наставник «Зенита» — о своей главной пока победе в России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В чем секрет такого крупного успеха?
— Никакого секрета нет. Мы провели сложный матч против хорошей команды. Еще не все футболисты «Зенита» достигли идеальных физических кондиций, нам предстоит много работы.
— Как оцените дебют Мамманы?
— Он всю неделю тренировался с нами, показал хороший уровень, не считаю, что рисковал, выпуская аргентинца в основном составе.
— Что вы сделали с Кокориным? Сейчас он едва ли не лучший игрок чемпионата России…
— Меня часто спрашивают о нем, и я не совсем понимаю почему. Кокорин просто делает то, что должен, — забивает голы. Ему еще есть куда развиваться.
— Аргентинская пресса сообщала о переходе Аскасибара в «Зенит» как о свершившемся факте. Произойдет ли
— Аскасибар — молодой, хороший исполнитель, но пока никакой сделки по нему нет. Посмотрим, возможно ли это в будущем.
— После пятого забитого мяча вы передали Кришито
— Указания всем нашим полузащитникам, которые медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.
— Стартовый состав «Зенита» сильно отличался от того, который выходил в четверг в Лиге Европы. Так было задумано заранее или это ваша реакция на неудачу против «Бней-Иегуды»?
— В таком плотном графике изменения необходимы. Я взял на себя риск и выставил в четверг в
— Что скажете о прогрессе Кузяева?
— Кузяев — молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке и полностью отдается игре. Он уже многого достиг, но ему есть в чем прогрессировать.
— Не закроет ли Терентьеву дорогу в основной состав его поведение в конце матча?
— Терентьев там ни при чем. Он просто ответил Луизу Адриану за Смольникова. Ничего такого здесь не вижу.
— Почему Жулиану не было в основном составе? — этот вопрос задал журналист из Бразилии.
— Потому что Жулиану выступал в четверг, а сегодня требовались свежие футболисты. Благодарю болельщиков за поддержку. И надеюсь, ситуация с крышей стадиона не повторится.
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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