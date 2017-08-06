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ДО ИГРЫ: «ДЗЮБА — БОЛЬШОЙ ИГРОК. НО ЭТО ЗВОНОЧЕК…»

— Перед матчем в Санкт-Петербурге царит ажиотаж. Нетерпимые отношения между фанатами, добавляют нервозность. В ваши времена обстановка была такой же?

— Очень похожей. За исключением нынешнего неприкрытого антагонизма между болельщиками. Мне кажется, в мое время они были добрее друг к другу. Конечно, своих поддерживали на полную катушку, но до оскорблений и драк дело не доходило. Что касается футболистов, то мы все дружили и с зенитовцами, и с киевлянами. Вот недавно ветераны «Спартака» приезжали в Питер на матч памяти Володи Казаченка. Пообщались с бывшими соперниками, вспомнили молодые годы. Хотя тогда на поле бились так, что искры из глаз летели.

— В предматчевом интервью Дзюба вновь назвал спартаковских фанатов «сектантами».

— Ума не приложу, что он имел в виду.

— Как объяснил сам Артем, это относится к той половине болельщиков, которые продолжают вести себя неадекватно: оскорбляют его в соцсетях и заявляют, что «легко разорвут» «Зенит».

— Лично я считаю, что у «Спартака» замечательные, преданные болельщики. И таких — 90 процентов. Остальные десять, к сожалению, относятся к категории отморозков, которые есть у любого клуба.

— Ходят слухи, что Дзюба не вписывается в игровую схему Манчини. Как думаете, выпустит итальянец в стартовом составе Артема, который в составе «Зенита» регулярно огорчает «Спартак»?

— Если на тренировках Дзюба сумел на сто процентов убедить тренера, что в этом матче зенитовской атаке нужен он, а не другой форвард, то Манчини должен выпустить его с первых минут. Если же он на это все равно не пойдет, то такое решение станет для игрока тревожным звонком. Хотя я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы.

— Анатолий Бышовец предсказал «Зениту» золото. Как думаете, именитый тренер Манчини и масштабная селекция — гарантия чемпионского титула?

— Совсем необязательно. Луческу — тоже опытный специалист с серьезными достижениями. А в «Зените» у него не получилось, хотя и подбор исполнителей был для победы очень приличный. Но наладить с ними контакт румын не сумел. Именно это и станет для Манчини одной из главных задач в работе. С ней отлично справлялся мой большой друг Отто Рехаггель и в немецких клубах, и в сборной Греции, с которой он становился чемпионом Европы.

— Вы были первым, кто проявил доверие к Александру Кержакову в сборной. Перед матчем состоятся его проводы из футбола.

— Жаль… Но, как поет Алла Борисовна — «жизнь невозможно повернуть назад». Большой футболист! Можно считать его голы в сборной и клубах и вспоминать, как он их забивал. Но я бы выделил еще одно, увы, редкое по нынешним временам качество — удивительную порядочность! Удачи тебе, Саша в новой жизни!

— А как провожали из «Спартака» защитника Романцева, помните?

— Без оркестра. (Смеется.) Было это поздней осенью в Лужниках, перед одним из последних матчей чемпионата, когда уже прошел первый снежок. Вышел на поле в зимней шапке и дубленке. Отдал Дасаеву капитанскую повязку. Потом ребята подхватили на руки. Вот так и была поставлена точка в карьере.

— Но вернемся к «дерби двух столиц». Что от него ждете?

— Прежде всего, надеюсь, получить информацию, кто из соперников чего стоит, насколько они угадали с новичками. Ведь только матчи такого уровня и накала способны дать ответы на подобные вопросы.

— Стоит ждать открытого футбола или в таких принципиальных матчах противники предпочтут осторожность?

— Не думаю. Ни «Зенит», ни «Спартак» не умеют играть от обороны. Кроме того, трибуны погонят хозяев вперед, а их новички будут убиваться, чтобы доказать, что в них не ошиблись. Ну, а гостям надо подтверждать чемпионство. Так что скучно не будет!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: «ГОЛ ЕРОХИНА — СПАРТАКОВСКИЙ»

— Преимущество «Зенита» полностью соответствует счету?

— Конечно, нет. Хозяева просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил «Спартак». На таком поле важно своевременно поймать любой промах соперника. Кстати, на это были нацелены и москвичи, но «Зенит» действовал очень строго, не давал сделать первый пас и атаковал соперника в момент приема мяча. И в этом, безусловно, превзошел чемпиона.

— Не показалось, что в первые 45 минут на поле было больше скорости, чем мысли? Именно поэтому моментов, созданных благодаря интересным комбинациям, мы практически не увидели?

— По себе знаю, что когда скорость на пределе, игровое мышление отстает. И потом, в составе сегодняшних соперников нет таких умельцев вести игру, какими были Титов и Цымбаларь или Аршавин и Широков. А без таких полузащитников трудно выстраивать осмысленную атаку.

— Кого следует винить в первом пропущенном голе «Спартка»?

— Однозначно, Фернанду. Он безответственно потерял мяч в середине поля. Дриусси вовремя среагировал на подарок, бросив в прорыв Кокорина. А Боккетти с Джикия оказались отрезаны от мяча. Думаю, не в чем упрекнуть и Реброва. Он просто не сумел выручить.

— Чуть позже был шанс сравнять счет у Луиза Адриану. Бразилец промедлил?

— Нет. Просто его своевременно накрыли, не дав нанести удар. Я уже говорил, что футболисты «Зенита» очень плотно опекали каждого спартаковца в момент приема мяча. Не оплошали и в этом моменте.

— Что скажете о втором голе?

— Он начался с того, что в центре поля сбили Смольникова. Спартаковцы, похоже, ждали, что судья даст свисток, и чуть притормозили. Но арбитр игру не остановил. А комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской: Кокорин пасом нашел Кузяева, который в касание выложил мяч под удар Ерохину. Все было сделано на счет — раз-два. Красиво!

ВТОРОЙ ТАЙМ: «ТАКОГО НЕ ПРИВИДИТСЯ И В СТРАШНОМ СНЕ»

— Такого развития событий не ожидали?

— Даже в страшном сне подобное не могло привидится! «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку — быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

— Когда счет стал 0:3, поняли, что занавес опущен?

— К сожалению. В таких матчах чудеса — редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить еще оставалось.

— Быть может, следовало пораньше выпустить Зе Луиша?

— Я об этом подумал еще в первом тайме. Этот форвард — один из лучших в нашем чемпионате по игре головой. И хотя защитники питерцев в этом компоненте тоже хороши, такой шанс можно было бы использовать. Зе Луиш пригодился бы в борьбе на втором этаже, в том числе в своей штрафной.

— Где была оборона «Спартака», когда Кузяев беспрепятственно забивал четвертый мяч?

— Скорее всего, не успела вернуться и закрыть левый фланг. Пошла игра на встречных курсах, и здесь преуспел «Зенит», который выглядел динамичнее и быстрее.

— Когда Промес отквитал мяч с пенальти, надежда ожила?

— Нет. Слишком уж многое было потеряно. Дальше пошел сумбур, силовое давление. И момент, который предшествовал 11-метровому, когда сбивали Зе Луиша, по сути, оказался единственным во втором тайме.

— Пятый гол Кришито — из категории курьезных?

— Не сыпьте соль на рану. Думаю, если спросить об этом Реброва, то и он сам не объяснит толком. Возможно, мяч, посланный Кришито в штрафную, почему-то неожиданно свалился и поменял траекторию. Но в принципе это уже ничего не решало.

— Насколько обоснованная критика, которая звучит в адрес Глушакова и Комбарова?

— Все привыкли, что они лидеры, которые проводят все встречи на стабильном уровне. Но я уже говорил и повторю: Денис и Дмитрий не получили после Кубка конфедераций полноценного отдыха и не прошли предсезонную подготовку полностью. Уверен, их восстановление — вопрос времени.

— Каковы выводы?

— Проиграно сражение, но не война. И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне «Спартак» был разгромлен «Крыльями Советов», которые ныне выступают в ФНЛ. И все равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся «Зениту». Надо делать выводы и идти вперед.

— Вы обещали дать прогноз на исход чемпионской гонки после нескольких стартовых туров.