Далер Кузяев: Хотели проводить Кержакова победой над принципиальным соперником

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— В раздевалке была праздничная атмосфера, но это только начало сезона. Нужно готовиться к следующим матчам. Только четыре тура прошло.

— В эпизоде с забитым мячом сразу решили бить?

— Да, была свободная зона и решил ударить.

— Этот гол «Спартаку» начался в Хабаровске?

— Можно отчасти и так сказать.

— Как вам в целом атмосфера матча?

— Потрясающая. Хочу выразить слова благодарности болельщикам за то, что они создали такой ажиотаж.

— Перед началом матча прошел град. Он повлиял на состояние поля?

— Нет, поле справилось. Никаких претензий.

— Кержаков попрощался с болельщиками как игрок. Хотели сделать ему подарок?

— Конечно, хотели проводить его такой победой над принципиальным соперником. Кержаков — легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад, — приводит слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».