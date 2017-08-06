Далер Кузяев: Хотели проводить Кержакова победой над принципиальным соперником
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В раздевалке была праздничная атмосфера, но это только начало сезона. Нужно готовиться к следующим матчам. Только четыре тура прошло.
— В эпизоде с забитым мячом сразу решили бить?
— Да, была свободная зона и решил ударить.
— Этот гол «Спартаку» начался в Хабаровске?
— Можно отчасти и так сказать.
— Как вам в целом атмосфера матча?
— Потрясающая. Хочу выразить слова благодарности болельщикам за то, что они создали такой ажиотаж.
— Перед началом матча прошел град. Он повлиял на состояние поля?
— Нет, поле справилось. Никаких претензий.
— Кержаков попрощался с болельщиками как игрок. Хотели сделать ему подарок?
— Конечно, хотели проводить его такой победой над принципиальным соперником. Кержаков — легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад, — приводит слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.
После этого матча
Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter