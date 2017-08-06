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«Если охарактеризовать игру «Спартака» одним словом, то это провал. Он сформировался из-за того, что «Зенит» превзошел соперника в движении, скорости и уровне взаимодействия, что очень странно.

Они провели вместе несколько матчей, но показали лучшую сыгранность. Особенно в центре поля, где «Зенит» полностью переиграл «Спартак». Этот тезис подтверждает хотя бы то, что Кузяев и Ерохин забивали из центра. Москвичи абсолютно не успевали за петербуржцами, — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.