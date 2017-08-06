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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30603507/
6 августа 2017, 23:48 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Бубнов: Игра «Спартака» — это провал

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр <span class=error>Бубнов</span> прокомментировал поражение Спартака от Зенита (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России. Увеличить
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«Если охарактеризовать игру «Спартака» одним словом, то это провал. Он сформировался из-за того, что «Зенит» превзошел соперника в движении, скорости и уровне взаимодействия, что очень странно.

Они провели вместе несколько матчей, но показали лучшую сыгранность. Особенно в центре поля, где «Зенит» полностью переиграл «Спартак». Этот тезис подтверждает хотя бы то, что Кузяев и Ерохин забивали из центра. Москвичи абсолютно не успевали за петербуржцами, — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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