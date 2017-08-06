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6 августа 2017, 23:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера считает, что в поражении «Спартака» от «Зенита» виновата вся команда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Все футболисты московского «Спартака» виноваты в разгромном поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура чемпионата России. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

По словам тренера Спартака в первой тайме команда подарила сопернику два гола из-за индивидуальных ошибок. Увеличить
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Встреча «Зенита» и «Спартака» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

«Мы играли против сильной команды, в первой тайме мы подарили им два гола из-за индивидуальных ошибок, в футболе такое бывает, — сказал Каррера. — Если бы ошибок никогда не было, то все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Да, я поздравил “Зенит” с победой, они сегодня провели отличный матч, мы должны идти вперед, работать. Когда забивают пять голов — это вина не вратаря, а всей команды».

В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Спартак» примет тульский «Арсенал».

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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