Каррера считает, что в поражении «Спартака» от «Зенита» виновата вся команда

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Встреча «Зенита» и «Спартака» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

«Мы играли против сильной команды, в первой тайме мы подарили им два гола из-за индивидуальных ошибок, в футболе такое бывает, — сказал Каррера. — Если бы ошибок никогда не было, то все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Да, я поздравил “Зенит” с победой, они сегодня провели отличный матч, мы должны идти вперед, работать. Когда забивают пять голов — это вина не вратаря, а всей команды».

В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Спартак» примет тульский «Арсенал».