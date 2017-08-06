Каррера считает, что в поражении «Спартака» от «Зенита» виновата вся команда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Все футболисты московского «Спартака» виноваты в разгромном поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура чемпионата России. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
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Встреча «Зенита» и «Спартака» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
«Мы играли против сильной команды, в первой тайме мы подарили им два гола из-за индивидуальных ошибок, в футболе такое бывает, — сказал Каррера. — Если бы ошибок никогда не было, то все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Да, я поздравил “Зенит” с победой, они сегодня провели отличный матч, мы должны идти вперед, работать. Когда забивают пять голов — это вина не вратаря, а всей команды».
В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Спартак» примет тульский «Арсенал».