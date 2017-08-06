Геннадий Орлов: В каком порядке Кокорин! А Комбарова мне жаль

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— 5:1 — не многовато по этой игре?

— Может быть, и многовато. Но «Спартак» оказался психологически не готов к такому матчу. Такие ошибки… «Зенит» заставил красно-белых допускать оплошности. Питерцы были энергичнее, боролись на всех участках поля. Сказалось преимущество хозяев в скорости. А еще мы увидели трех игроков для сборной.

— Кого вы имеете в виду?

— Лунева, Кузяева и Кокорина. Они сыграли просто великолепно. Выделялись в матче против такого соперника. Манчини рискнул, поставил в стартовый состав Мамману. Этот ход себя оправдал, правда, защитник не имел права делать тот подкат — понятно, что это пенальти. Хочется еще отметить Кришито, который забил два гола.

— Во втором случае Ребров совсем «поплыл»?

— Да. Расхолодился. Может быть, рассчитывал на передачу, не ожидал. Хотя это не оправдание. «Зенит» был сильнее. «Спартак» надломился.

— Манчини полностью переиграл Карреру тактически?

— Да. Неслучайно Манчини ездил на «Спартак», изучил красно-белых. Но дело еще и в том, что подопечные здорово восприняли его требования. То есть игроки обучаемы, а Роберто доходчиво доносит до них свои идеи.

— Лучший игрок матча?

— На удивление был хорош Кокорин. В каком же он сейчас порядке! Все эпизоды с его участием — в плюс. Не зря, получается, мы его так долго критиковали. Теперь парень играет, в списке бомбардиров находится. А главное все делает быстро.

— Оборона «Спартака» — проходной двор?

— Так говорить некорректно. Мне жаль Комбарова…

— Почему?

— Он не левый защитник, а полузащитник. Зачем его использовать в обороне? Потом, сколько лет уже играет Боккетти? Ну, понятно же, что он больше не прибавит. «Спартаку» обязательно нужно искать центрального защитника. Лига чемпионов уже на носу. Ну надо раскошелиться уже на сильного игрока обороны! До закрытия трансферного окна — время еще есть. Хочется, чтобы в Лиге чемпионов красно-белые выглядели достойно, да и в чемпионате тоже.

— Чемпионские амбиции «Спартака» поставлены под очень большой вопрос. С золотом все понятно?

— Нет, так рано говорить. Прошло только четыре тура. Титул чемпиона у «Спартака» никто не отобрал. Подождите. Сегодня «Зенит» был сильнее, сыграл очень хорошо! Возможно, поражение от израильской команды стало для него полезным холодным душем. Однако вся борьба еще впереди.