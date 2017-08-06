Драки, дубинки и слезы Кержакова. Что творилось во время русского класико
Репортаж корреспондента «СЭ» с матча «Зенит» — «Спартак».
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Видимо, что-то случилось...
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На главной аллее Приморского парка Победы есть фонтан. Около него в всегда продают
Около одной из кафешек «пришвартовалась» небольшая группа болельщиков краснобелых. Они мирно уплетали еду, когда мимо них прошел мужчина в
Спустя пару минут на
Это была далеко не единственная стычка за день. Организаторы все делали правильно: специально для гостей зафрахтовали караван автобусов, который следовал от «Петровского» до Крестовского острова. А еще по Яхтенному мосту пускали отдельный поток
Но всех развести не удалось. Прямо у стадиона за полтора часа до матча снова вспыхнула драка, более масштабная. Одному из болельщиков «Зенита» даже пришлось оказывать помощь — все его лицо оказалось в крови.
Пока снаружи показывали ужасы, внутри стадиона давали сентиментальное зрелище. С большим футболом прощался великий бомбардир «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Легендарный форвард не смог сказать «до свидания» болельщикам в прошлом сезоне, потому что не знал о будущем. Но сейчас все стало известно.
В честь любимого городом футболиста болельщики устроили восхитительный перфоманс. Кержаков ходил по периметру поля, аплодировал фанатам, а они в ответ распевали его имя и показали гигантский баннер с теплыми словами «Спасибо, Легенда!».
Кержаков перед игрой говорил, что не будет готовить речь. Он хотел, чтобы его слова не выглядели искусственными и шаблонными, чтобы они шли от души. А она у бомбардира болельщицкая, поэтому в один момент Александр взял мегафон и стал орать вместе с фанатами старую кричалку: «Это стольный град, это лучший клуб. Это наш “Зенит”, это Петербург!».
Фанаты «Спартака» тоже не остались в стороне от проводов Кержакова и приготовили ему саркастический баннер: «Воробьи могут спать спокойно».
Зато болельщикам было хорошо — их загнали в угол на верхний ярус, и мощный ливень с градом их не коснулся. Да, вы правильно поняли, стадион с раздвигающейся крышей оказался жертвой стихии. Днем погода в
Зато другие атрибуты встречи сдвинуть было нельзя. Например, объявление стартовых составов. Естественно, болельщики «Спартака» освистали Дзюбу. А в конце матча, когда форвард вышел на замену, завопили: «Оп,
Еще болельщики «Спартака» жгли атрибутику «Зенита» и все время вспоминали: «К вам приехал чемпион страны!». Но с каждым пропущенным голом их напор уменьшался, а перед финальным свистком их стало намного меньше — некоторые не выдержали позорного счета и покинули трибуну.
А некоторые фанаты
Но не будем о грустном. Москвичи погрузились в печаль, а
Это был день «Зенита». Прощание Кержакова, первый большой матч на новом стадионе и сокрушительная победа над действующим чемпионом России. Вот оно — счастье Петербурга!
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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