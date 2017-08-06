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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30603312/
6 августа 2017, 23:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Драки, дубинки и слезы Кержакова. Что творилось во время русского класико

Репортаж корреспондента «СЭ» с матча «Зенит» — «Спартак».

Репортаж корреспондента СЭ с матча Зенит — Спартак. Увеличить
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КРАСНО-БЕЛОМУ — ОТ ОМОНА

На главной аллее Приморского парка Победы есть фонтан. Около него в всегда продают хот-доги, гамбургеры и прочий провиант. Не важно — нейтральным болельщикам, зенитовским или спартаковским. Есть хотят все.

Около одной из кафешек «пришвартовалась» небольшая группа болельщиков краснобелых. Они мирно уплетали еду, когда мимо них прошел мужчина в сине-бело-голубом и крикнул что-то нехорошее про тренера москвичей. Те напряглись, но отреагировали лишь словесно.

Спустя пару минут на красно-белых неожиданно накинулись три фаната «Зенита». Драка продолжалась полминуты — сотрудники ОМОН моментально их разняли, а один из полицейских заодно пару раз приложил дубинкой сильно сопротивлявшегося приезжего болельщика.

Это была далеко не единственная стычка за день. Организаторы все делали правильно: специально для гостей зафрахтовали караван автобусов, который следовал от «Петровского» до Крестовского острова. А еще по Яхтенному мосту пускали отдельный поток красно-белых фанатов, которых набралось около шести тысяч.

Но всех развести не удалось. Прямо у стадиона за полтора часа до матча снова вспыхнула драка, более масштабная. Одному из болельщиков «Зенита» даже пришлось оказывать помощь — все его лицо оказалось в крови.

Пока снаружи показывали ужасы, внутри стадиона давали сентиментальное зрелище. С большим футболом прощался великий бомбардир «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Легендарный форвард не смог сказать «до свидания» болельщикам в прошлом сезоне, потому что не знал о будущем. Но сейчас все стало известно.

В честь любимого городом футболиста болельщики устроили восхитительный перфоманс. Кержаков ходил по периметру поля, аплодировал фанатам, а они в ответ распевали его имя и показали гигантский баннер с теплыми словами «Спасибо, Легенда!».

Кержаков перед игрой говорил, что не будет готовить речь. Он хотел, чтобы его слова не выглядели искусственными и шаблонными, чтобы они шли от души. А она у бомбардира болельщицкая, поэтому в один момент Александр взял мегафон и стал орать вместе с фанатами старую кричалку: «Это стольный град, это лучший клуб. Это наш “Зенит”, это Петербург!».

Фанаты «Спартака» тоже не остались в стороне от проводов Кержакова и приготовили ему саркастический баннер: «Воробьи могут спать спокойно».

Красно-белые вообще вели себя вызывающе на протяжении всего матча. Впрочем, а как иначе? Это же «Спартак». Некоторые даже одеты были необычно: нацепили на голову балаклаву, да еще и сели на забор.

Зато болельщикам было хорошо — их загнали в угол на верхний ярус, и мощный ливень с градом их не коснулся. Да, вы правильно поняли, стадион с раздвигающейся крышей оказался жертвой стихии. Днем погода в Санкт-Петербурге смилостивилась, и «Зенит» решил раскрыть створки арены. Зря: ливень оказался настолько суровым, что разминавшиеся игроки и судьи улетели в подтрибунное помещение.

Из-за стихии «Спартак» вышел на газон лишь за 25 минут до восьми вечера, а начало игры было отложено на десять минут. Что справедливо.

Зато другие атрибуты встречи сдвинуть было нельзя. Например, объявление стартовых составов. Естественно, болельщики «Спартака» освистали Дзюбу. А в конце матча, когда форвард вышел на замену, завопили: «Оп, давай-давай, Дзюбу-Дзюбу посылай». Эта музыка будет вечной.

Еще болельщики «Спартака» жгли атрибутику «Зенита» и все время вспоминали: «К вам приехал чемпион страны!». Но с каждым пропущенным голом их напор уменьшался, а перед финальным свистком их стало намного меньше — некоторые не выдержали позорного счета и покинули трибуну.

А некоторые фанаты красно-белых оказались на домашней трибуне хозяев. Смелые.

Но не будем о грустном. Москвичи погрузились в печаль, а сине-бело-голубые, напротив, радовались каждому мгновению. По случаю русского класико они даже подготовили сразу три перфоманса. Один для Кержакова, еще один — на стартовый свисток, а третий — на середину первого тайма.

Это был день «Зенита». Прощание Кержакова, первый большой матч на новом стадионе и сокрушительная победа над действующим чемпионом России. Вот оно — счастье Петербурга!

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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Автогол
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