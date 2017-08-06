Драки, дубинки и слезы Кержакова. Что творилось во время русского класико

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КРАСНО-БЕЛОМУ — ОТ ОМОНА

На главной аллее Приморского парка Победы есть фонтан. Около него в всегда продают хот-доги, гамбургеры и прочий провиант. Не важно — нейтральным болельщикам, зенитовским или спартаковским. Есть хотят все.

Около одной из кафешек «пришвартовалась» небольшая группа болельщиков краснобелых. Они мирно уплетали еду, когда мимо них прошел мужчина в сине-бело-голубом и крикнул что-то нехорошее про тренера москвичей. Те напряглись, но отреагировали лишь словесно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пошли первые провокации. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/zksBkFejSm">pic.twitter.com/zksBkFejSm</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894203529249914880">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спустя пару минут на красно-белых неожиданно накинулись три фаната «Зенита». Драка продолжалась полминуты — сотрудники ОМОН моментально их разняли, а один из полицейских заодно пару раз приложил дубинкой сильно сопротивлявшегося приезжего болельщика.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">?Омоновец бьет КБ дубинкой! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/gkF2lYKO3V">pic.twitter.com/gkF2lYKO3V</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894204015394861056">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Это была далеко не единственная стычка за день. Организаторы все делали правильно: специально для гостей зафрахтовали караван автобусов, который следовал от «Петровского» до Крестовского острова. А еще по Яхтенному мосту пускали отдельный поток красно-белых фанатов, которых набралось около шести тысяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На "Петровском" сегодня никто не играет, но у стадиона много КБ. Отсюда вот эти автобусы поедут на Крестовский. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/ZzWsa0o5yp">pic.twitter.com/ZzWsa0o5yp</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894191990560227328">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но всех развести не удалось. Прямо у стадиона за полтора часа до матча снова вспыхнула драка, более масштабная. Одному из болельщиков «Зенита» даже пришлось оказывать помощь — все его лицо оказалось в крови.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Драка болельщиков перед матчем <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/yZKpPYfOIy">pic.twitter.com/yZKpPYfOIy</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/894236156182835202">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока снаружи показывали ужасы, внутри стадиона давали сентиментальное зрелище. С большим футболом прощался великий бомбардир «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Легендарный форвард не смог сказать «до свидания» болельщикам в прошлом сезоне, потому что не знал о будущем. Но сейчас все стало известно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такие плашки раздают на входе. Сегодня Кержаков прощается с футболом. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/qyBU2GCxGe">pic.twitter.com/qyBU2GCxGe</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894214121440387073">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В честь любимого городом футболиста болельщики устроили восхитительный перфоманс. Кержаков ходил по периметру поля, аплодировал фанатам, а они в ответ распевали его имя и показали гигантский баннер с теплыми словами «Спасибо, Легенда!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бомбардира провожают. До мурашек! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/fIBOFHs7st">pic.twitter.com/fIBOFHs7st</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894227458718912512">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кержаков перед игрой говорил, что не будет готовить речь. Он хотел, чтобы его слова не выглядели искусственными и шаблонными, чтобы они шли от души. А она у бомбардира болельщицкая, поэтому в один момент Александр взял мегафон и стал орать вместе с фанатами старую кричалку: «Это стольный град, это лучший клуб. Это наш “Зенит”, это Петербург!».

Фанаты «Спартака» тоже не остались в стороне от проводов Кержакова и приготовили ему саркастический баннер: «Воробьи могут спать спокойно».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Болельщики "Спартака" тоже подготовили перфоманс для Кержакова. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/xfsNJB9r94">pic.twitter.com/xfsNJB9r94</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894229142304108557">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Красно-белые вообще вели себя вызывающе на протяжении всего матча. Впрочем, а как иначе? Это же «Спартак». Некоторые даже одеты были необычно: нацепили на голову балаклаву, да еще и сели на забор.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Какие-то лютые господа и надувная панда. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/GykvqNesOA">pic.twitter.com/GykvqNesOA</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894248472454586368">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато болельщикам было хорошо — их загнали в угол на верхний ярус, и мощный ливень с градом их не коснулся. Да, вы правильно поняли, стадион с раздвигающейся крышей оказался жертвой стихии. Днем погода в Санкт-Петербурге смилостивилась, и «Зенит» решил раскрыть створки арены. Зря: ливень оказался настолько суровым, что разминавшиеся игроки и судьи улетели в подтрибунное помещение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смотрите какой ливень!!! Все разминавшиеся быстренько убежали под трибуны. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/R5IqVzBdFi">pic.twitter.com/R5IqVzBdFi</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894234327076175872">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Из-за стихии «Спартак» вышел на газон лишь за 25 минут до восьми вечера, а начало игры было отложено на десять минут. Что справедливо.

Зато другие атрибуты встречи сдвинуть было нельзя. Например, объявление стартовых составов. Естественно, болельщики «Спартака» освистали Дзюбу. А в конце матча, когда форвард вышел на замену, завопили: «Оп, давай-давай, Дзюбу-Дзюбу посылай». Эта музыка будет вечной.

Еще болельщики «Спартака» жгли атрибутику «Зенита» и все время вспоминали: «К вам приехал чемпион страны!». Но с каждым пропущенным голом их напор уменьшался, а перед финальным свистком их стало намного меньше — некоторые не выдержали позорного счета и покинули трибуну.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Часть болельщиков покинула гостевую трибуну после пятого гола. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/Nvch2LpAH4">pic.twitter.com/Nvch2LpAH4</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894268997113348096">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А некоторые фанаты красно-белых оказались на домашней трибуне хозяев. Смелые.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смелый товарищ. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/B6uRktgU8Y">pic.twitter.com/B6uRktgU8Y</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894243963292585985">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но не будем о грустном. Москвичи погрузились в печаль, а сине-бело-голубые, напротив, радовались каждому мгновению. По случаю русского класико они даже подготовили сразу три перфоманса. Один для Кержакова, еще один — на стартовый свисток, а третий — на середину первого тайма.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Солидно! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/WVsbAXKS6b">pic.twitter.com/WVsbAXKS6b</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/894242771711787009">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Это был день «Зенита». Прощание Кержакова, первый большой матч на новом стадионе и сокрушительная победа над действующим чемпионом России. Вот оно — счастье Петербурга!