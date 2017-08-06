Каррера: Ошибка вратаря Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем

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Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Ребров забил автогол на 77-й минуте.

«В футболе так бывает, ошибка Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав, не ошибается тот, кто не играет. Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем проиграть пять игр по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но было две ошибки, которыми воспользовался соперник и забил. Это классная команда, в первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, но во втором мы сыграли плохо», — сказал Каррера.

«Команда может проигрывать такие матчи, но голову нельзя терять. То, что произошло, мне абсолютно не нравится. Пашалич не сказал, что хочет быстрее уехать после такого дебюта. Сейчас я не могу дать оценки, потому что он вышел на поле, тренируясь с нами только два раза», — отметил тренер.