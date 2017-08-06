Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30603304/
6 августа 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Ошибка вратаря Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Ошибка голкипера московского футбольного клуба «Спартак» Артема Реброва в матче с «Зенитом» не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

По словам тренера Спартака не ошибается тот кто не играет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Ребров забил автогол на 77-й минуте.

«В футболе так бывает, ошибка Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав, не ошибается тот, кто не играет. Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем проиграть пять игр по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но было две ошибки, которыми воспользовался соперник и забил. Это классная команда, в первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, но во втором мы сыграли плохо», — сказал Каррера.

«Команда может проигрывать такие матчи, но голову нельзя терять. То, что произошло, мне абсолютно не нравится. Пашалич не сказал, что хочет быстрее уехать после такого дебюта. Сейчас я не могу дать оценки, потому что он вышел на поле, тренируясь с нами только два раза», — отметил тренер.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+3′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Смазанный дебют: ЦСКА в отсутствие Акинфеева проиграл "Рубину"

Бах: новый метод поможет провести экспертизу пробирок с допинг-пробами россиян с ОИ-2014

Шубенков вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

Смазанный дебют: ЦСКА в отсутствие Акинфеева проиграл "Рубину"

Бах: новый метод поможет провести экспертизу пробирок с допинг-пробами россиян с ОИ-2014