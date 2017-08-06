Манчини: «Зениту» удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная

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«Чтобы выигрывать, надо уделить особое внимание всему. Нельзя выделить что-то особенное, надо уделять внимание всему. Нам удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная. Поэтому и победили.

Игра Кокорина? Пока не произошло ничего паранормального. Посмотрим, что будет в конце сезона. Пока эта игра нормальная для любого бомбардира.

Маммана был свеж и готов к игре. Это хороший футболист, поэтому я его и выпустил, — сказал Манчини в эфире программы «После футбола».