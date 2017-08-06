«Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в матче чемпионата России
ТАСС, 6 августа. «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
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В составе «Урала» гол на 15-й минуте забил Вараздат Ароян. За «Краснодар» отличился Андреас Гранквист (90, с пенальти).
«Краснодар» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Урал» с шестью баллами идет девятым. В следующем туре «Краснодар» 10 августа сыграет в гостях против грозненского «Ахмата», днем ранее «Урал» примет
|6.08.2017 20:00
|Зрители 18676
|основной раунд: 4-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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