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6 августа 2017, 22:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в матче чемпионата России

ТАСС, 6 августа. «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1 защитник краснодарцев Андреас Гранквист с пенальти сравнял счет в компенсированное время. Увеличить
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В составе «Урала» гол на 15-й минуте забил Вараздат Ароян. За «Краснодар» отличился Андреас Гранквист (90, с пенальти).

«Краснодар» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Урал» с шестью баллами идет девятым. В следующем туре «Краснодар» 10 августа сыграет в гостях против грозненского «Ахмата», днем ранее «Урал» примет санкт-петербургский «Зенит».

6.08.2017 20:00 Зрители 18676 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Урал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Тарханов
Голы
90+4′ Андреас Гранквист 6
3 Вараздат Ароян (Н. Димитров) 15′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
62′ Кристиан Рамирес 12
Вандерсон Масиэл 7
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Маурисио Перейра 33
76′ Павел Мамаев 17
Магомед-Шапи Сулейманов 93
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
18 Владимир Ильин
57 Артем Фидлер (к) 12′
20 Максим Григорьев 57′
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви 86′
9 Георгий Чантурия
92 Роман Емельянов 78′
14 Юрий Бавин
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 2
7 Угловые 5
16 Фолы 7
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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