«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру разгромом и игрой

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За полминуты до начала матча в центре поля у «Зенита» было два игрока под 11-м номером. Правда, один из них был в джинсах. Он пробил по мячу первым, но только символически. А другой 11-й остался, чтобы впервые в карьере биться со «Спартаком».

Александр Кержаков после лаконичного трогательного прощания с болельщиками вышел к команде, обнял каждого, убежал из-под дождя раньше всех и вернулся на поле для этого первого удара. А Себастьян Дриусси сразу после настоящего игрового первого удара рванул в центр нападения.

Вариант без Дзюбы, с которым Кержаков общался дольше остальных, выглядел гораздо логичнее. У Манчини вряд ли было желание подстраиваться под типаж центральных защитников «Спартака», он скорее всего не ориентировался и на голевую серию Артема в играх с бывшим клубом. Манчини просто выбрал лучший на «прямо сейчас» вариант, работающий без подпитки принципиальностью, злобой или другими эмоциями.

Бодрее всех вперед бежал тот, в чьем выходе никто не сомневался: Александр Кокорин отдыхал почти весь матч в четверг, чтобы теперь максимально резво вбегать то между Бокетти с Джикией, то ближе к крайним защитникам. Причем оборона спартаковцев его сначала пропускала, а потом догоняла. То есть как минимум давала оказаться на пару метров впереди.

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Со свежими игроками итальянские тренеры поступили по-разному: Манчини сразу же добавил в центр защиты Эмануэля Мамману вместо ненадежного Нету или мало пробованного в этой роли Хави Гарсии. А Массимо Каррера включил Марио Пашалича в заявку, но припас.

Страшнее всего за Мамману стало, когда он вдруг на весьма мокром и скользком поле вдруг решил хитрить с Александром Самедовым. К тому моменту «Зенит» уже чувствовал себя на поле главным: сложно утверждать, что «Спартак» был грубее, но гостям точно чаще приходилось идти в подкаты и догоняющие стыки. Попадать по ногам, нарушать правила и получать желтые — тоже.

Удивительно, что первым грубо ошибся именно Фернандо — человек с самой мощной волной комплиментов за прошлый сезон из тех, кто не забивал решающие голы. Наверняка в его пасе пяткой в центре поля была какая-то задумка, но теперь тотально разбирать это нужно в связке с голом Александра Кокорина.

У него с Дриусси действительно все работает отлично. В зенитовском ролике, который рекомендует приходить на стадион пораньше, звучит, что на принятие решения форварду нужно шесть сотых секунды — это на примере гола «Рубину». Теперь есть другой идеальный сценарий: голевой пас вторым касанием. Дриусси развернулся так шустро и катнул вразрез Кокорину так резко, что защитники «Спартака» не успели к линии ворот. Лучшему нападающему старта сезона хватило времени обыграть Реброва и пустить мяч низом в уже пустые от вратаря и еще пустые от полевых.

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Прежде чем грызться за ответный гол, «Спартаку» пришлось пару минут выждать. Эту паузу самым гениальным решением дня — оно круче голевых комбинаций, нестандартнее уж точно — сократил Луис Адриано. Фанаты «Зенита» зачем-то бросили файер на поле, он валялся и продолжал гореть прямо перед Луневым. А Адриано решил, что ждать борцов с огнем «Спартаку» невыгодно и потушил все сам из бутылочки вратаря «Зенита».

Правда, «Спартак» так и не смог развить нужную скорость. У москвичей периодически получались быстрые перепасовки, но в них почти не было общей мысли. К тому же Фернандо ужасно пасовал во всех ситуациях, а Промес с полутора метров бил выше пустых ворот.

К середине второго тайма главный матч первого круга вдруг стал унижением «Спартака». Над беспомощной обороной Карреры сначала надругался полностью русский треугольник из Кокорина, Кузяева и Ерохина — получилась быстрая реализация забегания и паса на свободного.

После перерыва «Зенит» показал, что в «Спартаке» большие проблемы и на стандартах: Кришито остался на дальней один, и его прозевал защитник Комбаров.

Четвертый гол для дополнения пришел в быстрой горизонтальной атаке, и опять с паса Дриусси: удар у Далера Кузяева вышел коллекционным. Мяч так прилетел в ближнюю девятку, как будто тоже проникся зенитовским куражом.

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Маммана, как и многие новые центральные защитники «Зенита», привез гол в свои в дебютном матче: глупым подкатом он сбил Зе Луиша, Промес без проблем забил, но этого почти никто не заметил. Даже диктор после пятого зенитовского раза три выкрикнул «пять-ноль» и только потом поправился на правдивый счет.

Пятый гол вышел тоже унизительным для «Спартака», особенно для Реброва — почему-то в Петербурге резко провалились именно главные силы Карреры. Артем закинул мяч сам себе, к тому же после явно не получившейся у Кришито подачи.

Далеко не все фанаты «Спартака», которых стоит поблагодарить за в целом мирное поведение внутри стадиона, выдержали этот кошмар. К концу гостевой фан-сектор выглядел весьма хило.

А «Зенит» дожил до момента, когда за три минуты до финала под аплодисменты главный тренер может заменить Александра Кокорина.

Роберто Манчини, который даже при 5:1 продолжал управлять игрой, передавал через капитана бумажные подсказки игрокам, догнал в таблице Юрия Семина. Но с такой победой над «Спартаком» единоличный лидер чемпионата после четырех туров — точно именно он.