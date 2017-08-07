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7 августа 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру

«Краснодар» избежал поражения в домашнем матче с «Уралом»

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 4-го тура российской премьер-лиги.

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Итог игры — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Вараздат Ароян.

В добавленное время капитан «быков» Андреас Гранквист реализовал пенальти и увел свою команду от поражения.

Стадион посетили 18 тыс. 676 болельщиков.

Следующий матч «Краснодар» проведет 10 августа в гостях у грозненского «Ахмата», который под руководством бывшего главного тренера черно-зеленых Олега Кононова накануне уступил «Уфе».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом туре «быки» в Москве проиграли действующему чемпиону России «Спартаку».
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