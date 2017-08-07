«Краснодар» избежал поражения в домашнем матче с «Уралом»
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 4-го тура российской
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Итог игры — 1:1.
Счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Вараздат Ароян.
В добавленное время капитан «быков» Андреас Гранквист реализовал пенальти и увел свою команду от поражения.
Стадион посетили 18 тыс. 676 болельщиков.
Следующий матч «Краснодар» проведет 10 августа в гостях у грозненского «Ахмата», который под руководством бывшего главного тренера
Как сообщали Юга.ру, в прошлом туре «быки» в Москве проиграли действующему чемпиону России «Спартаку».
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