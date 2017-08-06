«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России

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Голы в составе «Зенита» забили Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45), Доменико Кришито (57) и Далер Кузяев (63), автогол на счету Артема Реброва (77). За «Спартак» отличился Квинси Промес (72 — с пенальти).

Перед матчем прошла церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Он большую часть карьеры отыграл в «Зените», став лучшим бомбардиром в истории клуба (161 мяч) и сборной России (30 голов).

В составе «Зенита» Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской «Севилье» футболист завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе швейцарского «Цюриха» выиграл национальный Кубок. Летом текущего года форвард объявил о завершении карьеры.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. «Спартак» с пятью очками идет 10-м. В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Спартак» примет тульский «Арсенал».