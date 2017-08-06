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6 августа 2017, 22:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

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Голы в составе «Зенита» забили Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45), Доменико Кришито (57) и Далер Кузяев (63), автогол на счету Артема Реброва (77). За «Спартак» отличился Квинси Промес (72 — с пенальти).

Перед матчем прошла церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Он большую часть карьеры отыграл в «Зените», став лучшим бомбардиром в истории клуба (161 мяч) и сборной России (30 голов).

В составе «Зенита» Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской «Севилье» футболист завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе швейцарского «Цюриха» выиграл национальный Кубок. Летом текущего года форвард объявил о завершении карьеры.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. «Спартак» с пятью очками идет 10-м. В следующем туре «Зенит» 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», в тот же день «Спартак» примет тульский «Арсенал».

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+2′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 90′ 90+2′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
7 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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