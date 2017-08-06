М’Вила: ФК «Рубин» начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

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В воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата России «Рубин» обыграл на выезде ЦСКА со счетом 2:1.

«Получился тяжелый матч, — поделился впечатлениями М’Вила. — Мы знали, что они будут много владеть мячом, но мы хорошо оборонялись, как делаем в целом в последних матчах. Мы очень довольны, что нам удалось отличиться в самом начале, а затем мы смогли контролировать ход встречи».

«ЦСКА не станет чемпионом»

В межсезонье в «Рубине» сменился главный тренер — вместо испанца Хави Грасии пришел Курбан Бердыев. «Мы все очень довольны [возвращению Бердыева], — признался французский полузащитник. — У него хорошая репутация во Франции и в Европе в целом, в России его вообще все знают. Надеюсь, у нас получится очень хороший сезон».

«Конечно, изменения с его приходом чувствуются, — отметил он. — Сейчас мы очень хорошо обороняемся, что раньше получалось не всегда. Даже в матче с “Зенитом” (во 2-м туре казанцев проиграли со счетом 1:2 — прим. ТАСС) это было видно, хотя в конце того матча мы подустали и пропустили. Сейчас самое важное организовать атаку».

По мнению М’Вила, ЦСКА не станет чемпионом в текущем сезоне. «Это не совсем тот ЦСКА, который я видел в предыдущих сезонах, но у них есть игроки, с которыми они могут бороться за чемпионство. Хотя, по-моему, они чемпионами не станут», — считает он.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. «Рубин» поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».