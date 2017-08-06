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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602957/
6 августа 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Витиньо: У Помазуна был шанс всей жизни

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев и нападающий ЦСКА Витиньо поделились мнением о матче.

Полузащитник Рубина <span class=error>Магомед</span> <span class=error>Оздоев</span> и нападающий ЦСКА <span class=error>Витиньо</span> поделились мнением о матче. Увеличить
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ВИТИНЬО: ПОДПИСАЛИ СЕБЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Нападающий ЦСКА в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал, как воспринял поражение от «Рубина», и что думает об игре молодого вратаря армейцев Ильи Помазуна.

— Витиньо, что скажете о поражении? Несправедливо?
— Вот это слово очень подходит к тому, что происходило в самом начале матча. Играя дома, пропустить два гола за десять минут, значит подписать себе смертный приговор. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей.

— Команда чувствовала себя неуверенно из-за того, что в воротах играл неопытный вратарь?
— Нет, я бы так не сказал. Оба голевых момента случились настолько быстро, что наш вратарь не успел должным образом среагировать. Все потому, что Помазун был без игровой практики, только тренировался. А это тоже влияет на футболиста. Представляю, как ему было непросто. А еще понимаю, что это был шанс всей его жизни, и он должен был отбивать эти мячи во что бы то ни стало. Но в футболе всякое случается. Теперь Илье нужно это все пережить, и работать дальше.

— После матча Помазуна как-то поддержали?
— Да, поддержали, ведь мы все знаем, как непросто входить в игру. Он очень расстроен. И мы все вместе поможем ему стать лучше.

ОЗДОЕВ: О СЛОВАХ ДЗАГОЕВА НЕ СЛЫШАЛ

Полузащитник «Рубина» поделился мнением о победе над ЦСКА.

— С ЦСКА всем командам приходится обороняться. Но мы понимали, что нужно сделать. Выполнили все, что просил тренер.

— Игра «Рубина» как-то изменилась, учитывая два быстрых гола?
— Нет, нужно было прессинговать, бороться и биться за каждый мяч.

— За ЦСКА сыграл молодой вратарь, который ранее не провел ни одного официального матча за первую команду. Рассчитывали на его ошибки?
— Не сказал бы, что ориентировались на это. Мы знали, что не будет Акинфеева. Но не рассчитывали, что молодой вратарь будет ошибаться.

— Игрой команды довольны?
— Об этом должен говорить главный тренер. А Меня радует, что становимся единым целым, выкладываемся на все сто.

— Вы все матчи провели в основе. Что-то изменилось у вас в игре? Прибавили?
— Нет, я точно так же играю, борюсь, как и всегда боролся, доказываю свою нужность на тренировках. Есть спортивный принцип, и у Бердыева он на первом месте. Кто выкладывается, тот и играет.

— Бердыев перед матчем дополнительно не мотивировал теми словами, что сказал Дзагоев? Дескать «Рубин» мы увидим туре в седьмом.
— Прессу вообще не читаем, поэтому, не знаю, что Алан говорил. В любом случае, не было никаких дополнительных установок.

6.08.2017 17:30 Зрители 11165 основной раунд: 4-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Рубин
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
Голы
13′ Георгий Щенников (Виктор Винисиус Витинью, А. Дзагоев) 42
22 Кристиан Жонатас 2′
22 Кристиан Жонатас 10′
Составы
Илья Помазун 1
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий (к) 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
32′ Виктор Винисиус Витинью 11
26′ Понтус Вернблум 3
66′ Сергей Игнашевич 4
Бибрас Натхо 66
53′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
1 Сергей Рыжиков (к) 90+3′
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат 23′
30 Федор Кудряшов
88 Руслан Камболов
27 Магомед Оздоев
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила 81′ 56′
8 Александр Сонг
20 Мийо Цакташ 62′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 70′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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