Витиньо: У Помазуна был шанс всей жизни
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев и нападающий ЦСКА Витиньо поделились мнением о матче.
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ВИТИНЬО: ПОДПИСАЛИ СЕБЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Нападающий ЦСКА в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал, как воспринял поражение от «Рубина», и что думает об игре молодого вратаря армейцев Ильи Помазуна.
— Витиньо, что скажете о поражении? Несправедливо?
— Вот это слово очень подходит к тому, что происходило в самом начале матча. Играя дома, пропустить два гола за десять минут, значит подписать себе смертный приговор. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей.
— Команда чувствовала себя неуверенно
— Нет, я бы так не сказал. Оба голевых момента случились настолько быстро, что наш вратарь не успел должным образом среагировать. Все потому, что Помазун был без игровой практики, только тренировался. А это тоже влияет на футболиста. Представляю, как ему было непросто. А еще понимаю, что это был шанс всей его жизни, и он должен был отбивать эти мячи во что бы то ни стало. Но в футболе всякое случается. Теперь Илье нужно это все пережить, и работать дальше.
— После матча Помазуна
— Да, поддержали, ведь мы все знаем, как непросто входить в игру. Он очень расстроен. И мы все вместе поможем ему стать лучше.
ОЗДОЕВ: О СЛОВАХ ДЗАГОЕВА НЕ СЛЫШАЛ
Полузащитник «Рубина» поделился мнением о победе над ЦСКА.
— С ЦСКА всем командам приходится обороняться. Но мы понимали, что нужно сделать. Выполнили все, что просил тренер.
— Игра «Рубина»
— Нет, нужно было прессинговать, бороться и биться за каждый мяч.
— За ЦСКА сыграл молодой вратарь, который ранее не провел ни одного официального матча за первую команду. Рассчитывали на его ошибки?
— Не сказал бы, что ориентировались на это. Мы знали, что не будет Акинфеева. Но не рассчитывали, что молодой вратарь будет ошибаться.
— Игрой команды довольны?
— Об этом должен говорить главный тренер. А Меня радует, что становимся единым целым, выкладываемся на все сто.
— Вы все матчи провели в основе.
— Нет, я точно так же играю, борюсь, как и всегда боролся, доказываю свою нужность на тренировках. Есть спортивный принцип, и у Бердыева он на первом месте. Кто выкладывается, тот и играет.
— Бердыев перед матчем дополнительно не мотивировал теми словами, что сказал Дзагоев? Дескать «Рубин» мы увидим туре в седьмом.
— Прессу вообще не читаем, поэтому, не знаю, что Алан говорил. В любом случае, не было никаких дополнительных установок.
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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