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6 августа 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА играл с пустыми воротами

Отсутствие Игоря Акинфеева обернулось болезненным поражением армейцев от «Рубина»: запасной вратарь Илья Помазун матч провалил.

Отсутствие Игоря Акинфеева обернулось болезненным поражением армейцев от Рубина: запасной вратарь Илья <span class=error>Помазун</span> матч провалил. Увеличить
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ПИРРОВА ПОБЕДА НАД АЕК

Позиция голкипера в ЦСКА давно вызывала опасения, ведь за спиной Акинфеева долгое время сидел Чепчугов, голкипер явно не чемпионского калибра, а теперь — необстрелянный Помазун, у которого до воскресенья был ноль в графе «матчи премьер-лиги». В итоге в течении недели у ЦСКА дважды порвалось там, где тонко: сначала выбыл из строя Акинфеев, а на первых минутах матча с «Рубином» выяснилось, что второго вратаря — реального, а не номинального, — у армейцев нет, и против казанцев они играют, по сути, с пустыми воротами.

Причем сломался-то Акинфеев в обидной ситуации, когда итог противостояния с АЕК в отборе к Лиге чемпионов стал давно ясен. Он так настойчиво бился за «сухарь» в ответной встрече с греками, что задел левым коленом о штангу. С одной стороны, такое самопожертвование ради команды делает честь, но в данном случае это слишком дорогая цена за победу и игру на ноль.

ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ

Помазун же оказался совершенно не готов к внезапно свалившейся ответственности. В предсезонных спаррингах, где его не раз доводилось видеть, он играл старательно, более-менее надежно, хотя и там допускал порой оплошности и отнюдь не выглядел голкипером с большим будущим — как тот же Акинфеев тринадцать лет назад. Официальный же дебют получился просто кошмарным: оба опасных момента у его ворот в начале встречи с казанцами обернулись голами-бабочками, пропущенными по его вине.

В первом случае Помазун после подачи углового сыграл с мячом в ладушки, защитники оторопели, Жонатас успел «ковырнуть» в сторону ворот, но Помазун настолько медленно складывался, что пропустил еле ползущий мяч под собой. А во втором, после кикса Василия Березуцкого, Жонатас подхватил мяч, сделал несколько шагов и катнул его в ближний угол так небрежно, словно ворота перед ним были совсем пусты. И ведь забил! Еще в одном эпизоде Помазун опять дал мячу пощечину вместо хука, потом усугубил ситуацию, побежав куда-то к линии штрафной, но на этот раз обошлось.

РУБИНОВЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ

Вряд ли «Рубин» предполагал, что перевес в счете дастся ему так легко. Команда еще не набрала тех кондиций и не впитала того объема тактических знаний, чтобы восстановить былое реноме и диктовать свою волю тому же ЦСКА. Плюс громоздкое наследие, доставшееся Бердыеву, вынуждает его прямо на ходу, опытным путем разбираться, что действительно имеет ценность, а что — безделушки. Показательно, что в «Ростове» на протяжении лигочемпионского сезона Бердыев использовал обойму из 18 человек, в «Рубине» же за четыре тура только в стартовом составе выпустил уже 19, а 20-й, Лестьенн, выйдя на замену, открыл счет казанским голам в стартовой игре с «Краснодаром».

Ни Лестьенна, ни Бурлака, причастного к двум другим мячам в том матче с «быками», а также Канунникова, которого молва спроваживает из Казани, в заявке на ЦСКА не оказалось. Зато впервые с начала чемпионата начали встречу со стартовым свистком Бауэр и Азмун: возрастной обороне Бердыев противопоставил резкий маневр и скоростной налет, а шаблонному Щенникову на фланге — непредсказуемость и натиск. Но Азмун выглядит очень тяжеловесно, бегает с трудом и почти не маневрирует. Защиту армейцев он почти не напрягал и отметился лишь попаданием в штангу, когда Жонатас в середине второго тайма вывел его на пустые ворота. А Бауэр и вовсе начудил в эпизоде с голом ЦСКА: он убежал куда-то в центр штрафной и Щенников оказался на ударной позиции в полном одиночестве.

Но все это в сравнении с кадровой проблемой армейцев — сложности местного масштаба.

ШТАНГА — ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР

При счете 0:2 игра естественным образом перешла на половину поля «Рубина», но поскольку туда же переместились и гости в полном составе, возможностей отыграться у вице-чемпиона возникало немного. Чаще других Рыжикова беспокоил Дзагоев. Еще в дебюте, когда было только 0:1, он едва не замкнул прострел Чалова — чуть-чуть не дотянулся. Затем Алан дважды бил в падении через себя, опасно выцеливал из района 11-метровой отметки, но мяч неизменно летел мимо. Как и после опасного удара головой Витинью за несколько минут до финального свистка. Вот, собственно, и все шансы москвичей. Возможно, получи еще одну возможность Щенников, толку было бы больше, но Георгий свою голевую норму, очевидно, исчерпал. «Рубину» же штанга помешала увеличить разрыв еще раз, «отбив» удар Гекдениза.

6.08.2017 17:30 Зрители 11165 основной раунд: 4-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Рубин
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
Голы
13′ Георгий Щенников (Виктор Винисиус Витинью, А. Дзагоев) 42
22 Кристиан Жонатас 2′
22 Кристиан Жонатас 10′
Составы
Илья Помазун 1
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий (к) 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
32′ Виктор Винисиус Витинью 11
26′ Понтус Вернблум 3
66′ Сергей Игнашевич 4
Бибрас Натхо 66
53′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
1 Сергей Рыжиков (к) 90+3′
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат 23′
30 Федор Кудряшов
88 Руслан Камболов
27 Магомед Оздоев
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила 81′ 56′
8 Александр Сонг
20 Мийо Цакташ 62′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 70′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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