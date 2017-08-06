ЦСКА играл с пустыми воротами

ПИРРОВА ПОБЕДА НАД АЕК

Позиция голкипера в ЦСКА давно вызывала опасения, ведь за спиной Акинфеева долгое время сидел Чепчугов, голкипер явно не чемпионского калибра, а теперь — необстрелянный Помазун, у которого до воскресенья был ноль в графе «матчи премьер-лиги». В итоге в течении недели у ЦСКА дважды порвалось там, где тонко: сначала выбыл из строя Акинфеев, а на первых минутах матча с «Рубином» выяснилось, что второго вратаря — реального, а не номинального, — у армейцев нет, и против казанцев они играют, по сути, с пустыми воротами.

Причем сломался-то Акинфеев в обидной ситуации, когда итог противостояния с АЕК в отборе к Лиге чемпионов стал давно ясен. Он так настойчиво бился за «сухарь» в ответной встрече с греками, что задел левым коленом о штангу. С одной стороны, такое самопожертвование ради команды делает честь, но в данном случае это слишком дорогая цена за победу и игру на ноль.

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ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ

Помазун же оказался совершенно не готов к внезапно свалившейся ответственности. В предсезонных спаррингах, где его не раз доводилось видеть, он играл старательно, более-менее надежно, хотя и там допускал порой оплошности и отнюдь не выглядел голкипером с большим будущим — как тот же Акинфеев тринадцать лет назад. Официальный же дебют получился просто кошмарным: оба опасных момента у его ворот в начале встречи с казанцами обернулись голами-бабочками, пропущенными по его вине.

В первом случае Помазун после подачи углового сыграл с мячом в ладушки, защитники оторопели, Жонатас успел «ковырнуть» в сторону ворот, но Помазун настолько медленно складывался, что пропустил еле ползущий мяч под собой. А во втором, после кикса Василия Березуцкого, Жонатас подхватил мяч, сделал несколько шагов и катнул его в ближний угол так небрежно, словно ворота перед ним были совсем пусты. И ведь забил! Еще в одном эпизоде Помазун опять дал мячу пощечину вместо хука, потом усугубил ситуацию, побежав куда-то к линии штрафной, но на этот раз обошлось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#ЦСКАРубин</a> 0:2 11' Жонатас (дубль) <a href="https://twitter.com/Jonathasjesus22">@Jonathasjesus22</a> <a href="https://t.co/8HcYPlNiE0">pic.twitter.com/8HcYPlNiE0</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894209018301906944">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РУБИНОВЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ

Вряд ли «Рубин» предполагал, что перевес в счете дастся ему так легко. Команда еще не набрала тех кондиций и не впитала того объема тактических знаний, чтобы восстановить былое реноме и диктовать свою волю тому же ЦСКА. Плюс громоздкое наследие, доставшееся Бердыеву, вынуждает его прямо на ходу, опытным путем разбираться, что действительно имеет ценность, а что — безделушки. Показательно, что в «Ростове» на протяжении лигочемпионского сезона Бердыев использовал обойму из 18 человек, в «Рубине» же за четыре тура только в стартовом составе выпустил уже 19, а 20-й, Лестьенн, выйдя на замену, открыл счет казанским голам в стартовой игре с «Краснодаром».

Ни Лестьенна, ни Бурлака, причастного к двум другим мячам в том матче с «быками», а также Канунникова, которого молва спроваживает из Казани, в заявке на ЦСКА не оказалось. Зато впервые с начала чемпионата начали встречу со стартовым свистком Бауэр и Азмун: возрастной обороне Бердыев противопоставил резкий маневр и скоростной налет, а шаблонному Щенникову на фланге — непредсказуемость и натиск. Но Азмун выглядит очень тяжеловесно, бегает с трудом и почти не маневрирует. Защиту армейцев он почти не напрягал и отметился лишь попаданием в штангу, когда Жонатас в середине второго тайма вывел его на пустые ворота. А Бауэр и вовсе начудил в эпизоде с голом ЦСКА: он убежал куда-то в центр штрафной и Щенников оказался на ударной позиции в полном одиночестве.

Но все это в сравнении с кадровой проблемой армейцев — сложности местного масштаба.

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ШТАНГА — ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР