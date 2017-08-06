ЦСКА играл с пустыми воротами
Отсутствие Игоря Акинфеева обернулось болезненным поражением армейцев от «Рубина»: запасной вратарь Илья Помазун матч провалил.
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Видимо, что-то случилось...
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ПИРРОВА ПОБЕДА НАД АЕК
Позиция голкипера в ЦСКА давно вызывала опасения, ведь за спиной Акинфеева долгое время сидел Чепчугов, голкипер явно не чемпионского калибра, а теперь — необстрелянный Помазун, у которого до воскресенья был ноль в графе «матчи премьер-лиги». В итоге в течении недели у ЦСКА дважды порвалось там, где тонко: сначала выбыл из строя Акинфеев, а на первых минутах матча с «Рубином» выяснилось, что второго вратаря — реального, а не номинального, — у армейцев нет, и против казанцев они играют, по сути, с пустыми воротами.
Причем
Помазун же оказался совершенно не готов к внезапно свалившейся ответственности. В предсезонных спаррингах, где его не раз доводилось видеть, он играл старательно,
В первом случае Помазун после подачи углового сыграл с мячом в ладушки, защитники оторопели, Жонатас успел «ковырнуть» в сторону ворот, но Помазун настолько медленно складывался, что пропустил еле ползущий мяч под собой. А во втором, после кикса Василия Березуцкого, Жонатас подхватил мяч, сделал несколько шагов и катнул его в ближний угол так небрежно, словно ворота перед ним были совсем пусты. И ведь забил! Еще в одном эпизоде Помазун опять дал мячу пощечину вместо хука, потом усугубил ситуацию, побежав
РУБИНОВЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ
Вряд ли «Рубин» предполагал, что перевес в счете дастся ему так легко. Команда еще не набрала тех кондиций и не впитала того объема тактических знаний, чтобы восстановить былое реноме и диктовать свою волю тому же ЦСКА. Плюс громоздкое наследие, доставшееся Бердыеву, вынуждает его прямо на ходу, опытным путем разбираться, что действительно имеет ценность, а что — безделушки. Показательно, что в «Ростове» на протяжении лигочемпионского сезона Бердыев использовал обойму из 18 человек, в «Рубине» же за четыре тура только в стартовом составе выпустил уже 19, а 20-й, Лестьенн, выйдя на замену, открыл счет казанским голам в стартовой игре с «Краснодаром».
Ни Лестьенна, ни Бурлака, причастного к двум другим мячам в том матче с «быками», а также Канунникова, которого молва спроваживает из Казани, в заявке на ЦСКА не оказалось. Зато впервые с начала чемпионата начали встречу со стартовым свистком Бауэр и Азмун: возрастной обороне Бердыев противопоставил резкий маневр и скоростной налет, а шаблонному Щенникову на фланге — непредсказуемость и натиск. Но Азмун выглядит очень тяжеловесно, бегает с трудом и почти не маневрирует. Защиту армейцев он почти не напрягал и отметился лишь попаданием в штангу, когда Жонатас в середине второго тайма вывел его на пустые ворота. А Бауэр и вовсе начудил в эпизоде с голом ЦСКА: он убежал
Но все это в сравнении с кадровой проблемой армейцев — сложности местного масштаба.
ШТАНГА — ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР
При счете 0:2 игра естественным образом перешла на половину поля «Рубина», но поскольку туда же переместились и гости в полном составе, возможностей отыграться у
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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