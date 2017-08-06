«Зенит» на матче со «Спартаком» обновил клубный рекорд посещаемости
По информации официального Твиттера «Зенита», матч 4-го тура чемпионата России против «Спартака», посетило больше 50-ти тысяч зрителей.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.
При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.
Таким образом, «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с «Бней-Иегудой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter