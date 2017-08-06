«Зенит» на матче со «Спартаком» обновил клубный рекорд посещаемости

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Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.

При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.

Таким образом, «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с «Бней-Иегудой».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На матче присутствуют 53 099 зрителей! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> <a href="https://t.co/pZs1e4AJca">pic.twitter.com/pZs1e4AJca</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/894247185675669504">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>