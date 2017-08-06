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6 августа 2017, 21:04 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» на матче со «Спартаком» обновил клубный рекорд посещаемости

По информации официального Твиттера «Зенита», матч 4-го тура чемпионата России против «Спартака», посетило больше 50-ти тысяч зрителей.

По информации официального <span class=error>Твиттера</span> Зенита матч 4-го тура чемпионата России против Спартака посетило больше 50-ти тысяч зрителей. Увеличить
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Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.

При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.

Таким образом, «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с «Бней-Иегудой».

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