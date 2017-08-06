Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602726/
6 августа 2017, 20:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Если не считать первые 11 минут, ЦСКА играл неплохо

Виктор Гончаренко и Курбан Бердыев — о матче ЦСКА — «Рубин».

Гончаренко: Если не считать первые 11 минут ЦСКА играл неплохо - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым в зале для пресс-конференций появился главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Он поблагодарил команду за игру и рассказал, почему исландского новичка не было в заявке на матч.

— Важная победа для команды. Мы понимаем, что у нас еще много проблем. Ребята сегодня играли через «не могу». Я им за это благодарен. Ситуация непростая. Мы предполагали, что ЦСКА будет играть большими силами.

 — Азмун попал в штангу, Карадениз — в перекладину. Не боялись, что повторится питерская история?
— Я в тот раз говорил, повторю и сейчас — мы много работаем над реализацией. Но нужно время.

 — Почему Сигурдсона не было даже в заявке?
— Получил небольшую травму. К счастью, несерьезную.

 — Вы ожидали, что игра получится такой открытой?
— Предполагали, что начало матча получится таким. Когда забили два мяча, опустились назад, и ЦСКА завладел инициативой. Есть над чем работать, но, на сегодняшний день, самое важное — это победа.

— Украшает ли футбол, когда игроки тянут время? Неприятно смотреть.
— Я с вами согласен.

Вслед за Бердыевым к журналистам пришел главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он оценил дебют Помазуна и рассказал, когда ждать Акинфеева.

— У нас было очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт — и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, так тут еще и в счете повел. В остальное время мы много и достаточно неплохо атаковали, могли забить больше одного мяча. Увы. Если вычеркнуть первые 11 минут, все остальное было достаточно неплохо.

— Как оцените дебют Помазуна?
— Мы могли ему помочь больше в защите. Допустили необязательные ошибки.

— Когда ждать Акинфеева? И почему сегодня не было Васина?
— На счет Игоря не знаю. Будем ждать, следить за его состоянием перед каждой игрой. Возможно, выйдет со «Спартаком». Что касается Васина, то да, ротация.

 — Раздражало ли, что игроки «Рубина» тянули время?
— В такие моменты может помочь только судья. К сожалению, с его стороны никакой реакции не было.

 — Что вам сказал Гранат?
— Такое не переводится.

6.08.2017 17:30 Зрители 11165 основной раунд: 4-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Рубин
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
Голы
13′ Георгий Щенников (Виктор Винисиус Витинью, А. Дзагоев) 42
22 Кристиан Жонатас 2′
22 Кристиан Жонатас 10′
Составы
Илья Помазун 1
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий (к) 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
32′ Виктор Винисиус Витинью 11
26′ Понтус Вернблум 3
66′ Сергей Игнашевич 4
Бибрас Натхо 66
53′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
1 Сергей Рыжиков (к) 90+3′
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат 23′
30 Федор Кудряшов
88 Руслан Камболов
27 Магомед Оздоев
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила 81′ 56′
8 Александр Сонг
20 Мийо Цакташ 62′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 70′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

М’Вила: ФК «Рубин» начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

М’Вила: ФК «Рубин» начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» показывает хорошую игру в обороне при новом главном тренере Курбане Бердыеве, осталось подтянуть атаку. Такое мнение журналистам высказал полузащитник казанцев Янн М’Вила.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним