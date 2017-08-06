Гончаренко: Если не считать первые 11 минут, ЦСКА играл неплохо

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Первым в зале для пресс-конференций появился главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Он поблагодарил команду за игру и рассказал, почему исландского новичка не было в заявке на матч.

— Важная победа для команды. Мы понимаем, что у нас еще много проблем. Ребята сегодня играли через «не могу». Я им за это благодарен. Ситуация непростая. Мы предполагали, что ЦСКА будет играть большими силами.



— Азмун попал в штангу, Карадениз — в перекладину. Не боялись, что повторится питерская история?

— Я в тот раз говорил, повторю и сейчас — мы много работаем над реализацией. Но нужно время.



— Почему Сигурдсона не было даже в заявке?

— Получил небольшую травму. К счастью, несерьезную.



— Вы ожидали, что игра получится такой открытой?

— Предполагали, что начало матча получится таким. Когда забили два мяча, опустились назад, и ЦСКА завладел инициативой. Есть над чем работать, но, на сегодняшний день, самое важное — это победа.

— Украшает ли футбол, когда игроки тянут время? Неприятно смотреть.

— Я с вами согласен.

Вслед за Бердыевым к журналистам пришел главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он оценил дебют Помазуна и рассказал, когда ждать Акинфеева.



— У нас было очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт — и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, так тут еще и в счете повел. В остальное время мы много и достаточно неплохо атаковали, могли забить больше одного мяча. Увы. Если вычеркнуть первые 11 минут, все остальное было достаточно неплохо.

— Как оцените дебют Помазуна?

— Мы могли ему помочь больше в защите. Допустили необязательные ошибки.

— Когда ждать Акинфеева? И почему сегодня не было Васина?

— На счет Игоря не знаю. Будем ждать, следить за его состоянием перед каждой игрой. Возможно, выйдет со «Спартаком». Что касается Васина, то да, ротация.



— Раздражало ли, что игроки «Рубина» тянули время?

— В такие моменты может помочь только судья. К сожалению, с его стороны никакой реакции не было.



— Что вам сказал Гранат?

— Такое не переводится.