Гончаренко: Футболист ЦСКА Васин не играл с «Рубином» из-за ротации состава

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Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

«Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией», — сообщил Гончаренко.

В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».