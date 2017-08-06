Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602675/
6 августа 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: Футболист ЦСКА Васин не играл с «Рубином» из-за ротации состава

МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Защитник ЦСКА Виктор Васин пропустил матч 4-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином» из-за ротации состава. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Главный тренер армейского клуба заявил что команда плохо провела стартовый отрезок в матче с Рубином Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

«Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией», — сообщил Гончаренко.

В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

М’Вила: ФК «Рубин» начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

М’Вила: ФК «Рубин» начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атаку

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» показывает хорошую игру в обороне при новом главном тренере Курбане Бердыеве, осталось подтянуть атаку. Такое мнение журналистам высказал полузащитник казанцев Янн М’Вила.
Еще 7 новостей  Все новости

Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

Оздоев: "Рубин" становится единым целым при Бердыеве

Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в Берлине

Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

Оздоев: "Рубин" становится единым целым при Бердыеве