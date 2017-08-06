Гончаренко: Футболист ЦСКА Васин не играл с «Рубином» из-за ротации состава
МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Защитник ЦСКА Виктор Васин пропустил матч 4-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином»
из-за ротации состава. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
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Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.
«Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией», — сообщил Гончаренко.
В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».
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