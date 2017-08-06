Два мяча Жонатаса принесли «Рубину» победу над ЦСКА в матче чемпионата России

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В составе ЦСКА гол забил Георгий Щенников (13-я минута). В составе «Рубина» дважды отличился Жонатас (2, 10).

Для бразильца этот дубль стал первым в составе «Рубина». Бразильский нападающий перешел в казанский клуб прошлым летом и в прошедшем сезоне отметился 11 голами в 28 встречах.

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, заменивший в основном составе травмированного Игоря Акинфеева, дебютировал на взрослом уровне. Помазун, которому 16 августа исполнится 21 год, выступает в структуре ЦСКА с 10 лет. В 2012 году голкипер дебютировал за молодежный состав армейцев и с тех пор провел за него 89 матчей в первенстве России и 12 игр в юношеской Лиге чемпионов. Впервые в заявку основной команды на матч чемпионат России Помазун попал в возрасте 15 лет — 3 марта 2012 года, когда ЦСКА встречался с «Зенитом» (2:2).

26-летний Щенников впервые отличился в чемпионате России. Левый защитник дебютировал в премьер-лиге в 2009 году и с тех пор провел в ней 177 матчей.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. «Рубин» поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».