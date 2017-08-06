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6 августа 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Два мяча Жонатаса принесли «Рубину» победу над ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 августа /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Увеличить
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В составе ЦСКА гол забил Георгий Щенников (13-я минута). В составе «Рубина» дважды отличился Жонатас (2, 10).

Для бразильца этот дубль стал первым в составе «Рубина». Бразильский нападающий перешел в казанский клуб прошлым летом и в прошедшем сезоне отметился 11 голами в 28 встречах.

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, заменивший в основном составе травмированного Игоря Акинфеева, дебютировал на взрослом уровне. Помазун, которому 16 августа исполнится 21 год, выступает в структуре ЦСКА с 10 лет. В 2012 году голкипер дебютировал за молодежный состав армейцев и с тех пор провел за него 89 матчей в первенстве России и 12 игр в юношеской Лиге чемпионов. Впервые в заявку основной команды на матч чемпионат России Помазун попал в возрасте 15 лет — 3 марта 2012 года, когда ЦСКА встречался с «Зенитом» (2:2).

26-летний Щенников впервые отличился в чемпионате России. Левый защитник дебютировал в премьер-лиге в 2009 году и с тех пор провел в ней 177 матчей.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. «Рубин» поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре «Рубин» 9 августа примет московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Тосно».

6.08.2017 17:30 основной раунд: 4-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Рубин
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
Голы
13′ Георгий Щенников (Виктор Винисиус Витинью, А. Дзагоев) 42
22 Кристиан Жонатас 2′
22 Кристиан Жонатас 10′
Составы
Илья Помазун 1
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий (к) 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
32′ Виктор Винисиус Витинью 11
27′ Понтус Вернблум 3
66′ Сергей Игнашевич 4
Бибрас Натхо 66
53′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
1 Сергей Рыжиков (к) 90+3′
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат 24′
30 Федор Кудряшов
88 Руслан Камболов
27 Магомед Оздоев
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила 81′ 56′
8 Александр Сонг
20 Мийо Цакташ 62′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 70′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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Новости Премьер-лиги

Бердыев: Кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

Бердыев: Кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что казанская команда ещё не та, которую он хотел бы видеть.
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