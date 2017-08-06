Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем «Зенит» — «Спартак»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Чествование бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста, прошло перед матчем четвертого тура чемпионата России между санкт-петербургской командой и московским «Спартаком».
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Болельщики «Зенита» на центральной трибуне стадиона «Санкт-Петербург», где пройдет встреча, развернули баннер с изображением Кержакова и надписью «Спасибо, легенда!», а на трибуне за воротами — полотно с портретом игрока.
Кержаков выступал за основной состав «Зенита» с 2001 по 2006 год, с 2010-го по 2015-й, а также с 2016-го по 2017-й. 34-летний Кержаков — рекордсмен
Помимо «Зенита», форвард играл за испанскую «Севилью» (2006−07, 49 матчей, 11 голов), «Динамо» из Москвы (2008−09, 59 матчей, 23 гола), швейцарский «Цюрих» (2016, 19 матчей, 7 голов). Кержаков является обладателем рекорда по количеству забитых мячей за сборную России (30 в 91 матче). Также среди российских игроков нет равных Кержакову по голам в еврокубках, их у него 30. До рекорда бывшего полузащитника «Ротора» Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143) ему не хватило четырех мячей.
В общей сложности в активе Кержакова 604 матча на высшем уровне и 233 гола.
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