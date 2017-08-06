К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики «Зенита» на центральной трибуне стадиона «Санкт-Петербург», где пройдет встреча, развернули баннер с изображением Кержакова и надписью «Спасибо, легенда!», а на трибуне за воротами — полотно с портретом игрока.

Кержаков выступал за основной состав «Зенита» с 2001 по 2006 год, с 2010-го по 2015-й, а также с 2016-го по 2017-й. 34-летний Кержаков — рекордсмен сине-бело-голубых по количеству голов (162 в 386 матчах).

Помимо «Зенита», форвард играл за испанскую «Севилью» (2006−07, 49 матчей, 11 голов), «Динамо» из Москвы (2008−09, 59 матчей, 23 гола), швейцарский «Цюрих» (2016, 19 матчей, 7 голов). Кержаков является обладателем рекорда по количеству забитых мячей за сборную России (30 в 91 матче). Также среди российских игроков нет равных Кержакову по голам в еврокубках, их у него 30. До рекорда бывшего полузащитника «Ротора» Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143) ему не хватило четырех мячей.

В общей сложности в активе Кержакова 604 матча на высшем уровне и 233 гола.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M7M39gZjYWU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>