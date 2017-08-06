Сергей Фурсенко: Кержаков остается в системе «Зенита»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями о завершении игровой карьеры Александра Кержакова.
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— Мы чествуем выдающегося футболиста! Саша, ты — легенда «Зенита»! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера — Анатолия Кержакова.
Саша будет воспитывать зенитовцев, он остается в «Зените». Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников, — приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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