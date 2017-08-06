Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602524/
6 августа 2017, 20:02 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Сергей Фурсенко: Кержаков остается в системе «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями о завершении игровой карьеры Александра Кержакова.

Президент Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> поделился впечатлениями о завершении игровой карьеры Александра <span class=error>Кержакова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы чествуем выдающегося футболиста! Саша, ты — легенда «Зенита»! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера — Анатолия Кержакова.

Саша будет воспитывать зенитовцев, он остается в «Зените». Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников, — приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем «Зенит» — «Спартак»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Чествование бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста, прошло перед матчем четвертого тура чемпионата России между санкт-петербургской командой и московским «Спартаком».
Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

«Ужас! Девочку нужно спасать!» Что происходит с дочерью Евгения Кафельникова

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)