Бердыев: Кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской
Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что казанская команда ещё не та, которую он хотел бы видеть.
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«Я благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча ещё раньше.
На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Ещё далеко не та. Дзагоев же сказал — надо ещё 10 игр, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Курбан Бердыев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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