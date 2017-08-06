Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602504/
6 августа 2017, 19:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бердыев: Кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что казанская команда ещё не та, которую он хотел бы видеть.

Главный тренер Рубина <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> а также выразил мнение что казанская команда ещё не та которую он хотел бы видеть. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча ещё раньше.

На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Ещё далеко не та. Дзагоев же сказал — надо ещё 10 игр, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

6.08.2017 17:30 основной раунд: 4-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Рубин
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
Голы
13′ Георгий Щенников (Виктор Винисиус Витинью, А. Дзагоев) 42
22 Кристиан Жонатас 2′
22 Кристиан Жонатас 10′
Составы
Илья Помазун 1
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий (к) 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Алан Дзагоев 10
Александр Головин 17
32′ Виктор Винисиус Витинью 11
27′ Понтус Вернблум 3
66′ Сергей Игнашевич 4
Бибрас Натхо 66
53′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
1 Сергей Рыжиков (к) 90+3′
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
14 Владимир Гранат 24′
30 Федор Кудряшов
88 Руслан Камболов
27 Магомед Оздоев
22 Кристиан Жонатас
4 Янн М`Вила 81′ 56′
8 Александр Сонг
20 Мийо Цакташ 62′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 70′
61 Карадениз Гекдениз
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним