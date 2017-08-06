Бердыев: Кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

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«Я благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча ещё раньше.

На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Ещё далеко не та. Дзагоев же сказал — надо ещё 10 игр, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».