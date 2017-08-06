«Зенит» выпустил ролик об «эпохе Александра Кержакова»
«Зенит» в своем Твиттере опубликовал ролик, посвященный бывшему нападающему клуба Александру Кержакову.
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Форвард этим летом завершил карьеру футболиста, сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится церемония чествования игрока в преддверии матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».
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