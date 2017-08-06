Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602379/
6 августа 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» выпустил ролик об «эпохе Александра Кержакова»

«Зенит» в своем Твиттере опубликовал ролик, посвященный бывшему нападающему клуба Александру Кержакову.

Зенит в своем <span class=error>Твиттере</span> опубликовал ролик посвященный бывшему нападающему клуба Александру <span class=error>Кержакову</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард этим летом завершил карьеру футболиста, сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится церемония чествования игрока в преддверии матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем «Зенит» — «Спартак»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Чествование бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста, прошло перед матчем четвертого тура чемпионата России между санкт-петербургской командой и московским «Спартаком».
Еще 7 новостей  Все новости
04 августа

Луиз Адриану и Промес бросили вызов Дзюбе и Кокорину

"Зенит" покупает еще одного игрока перед матчем со "Спартаком"

Очень плохие новости для нашей легкой атлетики