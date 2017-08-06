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6 августа 2017, 18:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Краснодар» и «Урал» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.

Краснодар и Урал определились со стартовыми составами на матч 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберёзкин, Каборе, Классон.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Жигулёв, Перейра, Вандерсон, Ристич, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Глушков, Портнягин, Лунгу, Юсупов.

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Новости Премьер-лиги

ЦСКА сыграет с «Рубином» Бердыева в матче чемпионата России

ЦСКА сыграет с «Рубином» Бердыева в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Матчи в Туле, Москве и Краснодаре пройдут в воскресенье в четвертом туре чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет с «Рубином» Курбана Бердыева, тогда как участник Лиги Европы «Краснодар» примет «Урал».
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