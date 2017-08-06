МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Матчи в Туле, Москве и Краснодаре пройдут в воскресенье в четвертом туре чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет с «Рубином» Курбана Бердыева, тогда как участник Лиги Европы «Краснодар» примет «Урал».