Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602304/
6 августа 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа.

Стал известен стартовый состав Спартака на матч 4-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Зенитом который состоится в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> сегодня 6 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним