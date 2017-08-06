Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Зенитом»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится в
Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа.
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«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.
Начало игры запланировано на 20:00 мск.
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